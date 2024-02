Cansado de procurar emprego? Especialista mostra o caminho para se tornar alvo dos recrutadores

Sete milhões e meio. Esse é o número de vagas de emprego que a economia verde deve criar no Brasil nos próximos seis anos, de acordo com um estudo recente da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Estamos falando de oportunidades para trabalhar com sustentabilidade em diversos setores – da comunicação, ao RH, passando por economia, direito, agronegócio, tecnologia e muitos outros.

Nesse cenário, o ESG (siga em inglês para as boas práticas ambientais, sociais e de governança no ambiente corporativo) ganha destaque.

“Se o ESG ainda não impactou a sua área, é questão de tempo até que isso aconteça. Os olhos do mundo estão voltados para as questões ESG e os profissionais que estiverem preparados para atuar nesse mercado crescente com certeza vão sair na frente”, afirma Renata Faber, diretora de ESG da EXAME e apresentadora da série Jornada em ESG: Sua Carreira em Sustentabilidade.

A fala da especialista não é à toa: um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) revela que 95% das empresas brasileiras, em todos os setores, encaram a implementação do ESG em suas operações como prioridade.

Mas encontrar os profissionais certos para ajudá-las nessa missão não é tarefa fácil.Segundo o Fórum Econômico Mundial, ainda há poucas pessoas verdadeiramente aptas para atuar com ESG e sustentabilidade no mercado.

“Seis em cada dez trabalhadores precisarão de treinamento antes de 2027, mas apenas metade dos funcionários têm acesso a oportunidades de treinamento adequadas atualmente”, diz um relatório divulgado pela organização [...] Por exemplo, embora haja um crescimento contínuo de empregos verdes nos últimos quatro anos, a requalificação e o aprimoramento de habilidades verdes não estão acompanhando esse ritmo”.

O resultado? Sobram vagas e faltam profissionais para ocupá-las.

Ciente da crescente relevância do ESG para os negócios – e com o objetivo de apresentar as diferentes oportunidades e caminhos àqueles que desejam construir uma carreira nessa área em ascensão – a EXAME apresenta a série Jornada ESG: Carreira em Sustentabilidade.

