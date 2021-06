Canadá: os 5 profissionais de tecnologia mais procurados no país

Assim como no Brasil, a demanda por profissionais de tecnologia também tem crescido no Canadá. A área de tecnologia da informação é uma das mais importantes para a economia do país que espera atrair mais de 1,2 milhões de trabalhadores nesse ano.

Jéssica Carvalho, gerente de Produtos SEDA Intercâmbios, explica que é possível encontrara vagas abertas por plataformas como Indeed, LinkedIn e Glassdoor. No entanto, empresas especializadas em recrutamento no exterior podem facilitar o processo com oportunidades mais focadas em estrangeiros e ajuda para a imigração.

“Algumas faculdades possuem parcerias diretas com organizações nacionais durante o período de estudos, uma importante porta de entrada para as empresas canadenses”, explica ela.

Para quem deseja começar uma carreira no exterior, a especialista dá as dicas:

Inglês ou francês? “Todas as vagas em TI no Canadá exigem a fluência em inglês, uma vez que é a língua oficial utilizada na linguagem de programação ao redor do mundo. Já o francês, por sua vez, irá variar conforme a província (principalmente em Quebec, região que contém essas duas línguas como oficiais). Para aqueles que ainda não dominam, existem diversos cursos que apresentam o vocabulário específico da área de tecnologia”.

Experiência na área: "Em relação à experiência, sempre é válida! Apesar disso, existem diversos cargos júniores para aqueles que ainda estão iniciando sua jornada profissional".

Para se candidatar: "A elaboração de um portfólio é muito importante, para que os responsáveis pelos processos seletivos consigam enxergar as habilidades dos candidatos e, principalmente, como elas poderão contribuir para o crescimento da empresa".

Vagas em alta: "é extremamente importante analisar os mercados mais promissores, identificar as habilidades necessárias em cada área de atuação e, se preparar. O mundo tecnológico está sempre evoluindo e ficar de fora das atualizações é o mesmo que decretar sua desvalorização no mercado".

Segundo a consultoria Randstad, existem cinco profissionais de tecnologia com maior demanda no Canadá. Eles são:

Desenvolvedor e engenheiro web: suas habilidades de codificação e programação são fundamentais para garantir o funcionamento de organizações no meio digital – especialmente, diante do isolamento social. Profissionais com especializações em front e back end são ainda mais valorizados, sendo capazes de criar interfaces intuitivas que tornam a experiência do usuário muito mais agradável. Gerentes de projetos em TI: esses profissionais também são constantemente buscados pelo Canadá. Em qualquer tipo de negócio, estes cargos são indispensáveis para equilibrar prazos e orçamentos com base em seus conhecimentos técnicos do segmento. Aqueles que possuem certificações em PMP, PMI ou Scrum Master se destacam ainda mais. Analista de negócios: embora sejam encontrados em diversos setores de uma empresa, os analistas especializados em tecnologia e análise de software têm uma maior demanda por sua vital responsabilidade na tomada de decisões assertivas com base na análise de dados. Essas informações servem para moldar e otimizar os sistemas, tornando-os o mais eficazes possível. Analista de banco de dados: não há como comandar uma organização rumo ao sucesso, sem a gestão e tratamento de seus dados. Por isso, esses profissionais se tornam indispensáveis para coletar informações e armazená-las adequadamente, de forma que possam ser estudadas estrategicamente em prol do crescimento da empresa. Analista de garantia de qualidade: um sistema mal programado e gerenciado é fadado a bugs, o que definitivamente comprometerá o desempenho do site da empresa. Os analistas de garantia de qualidade conseguem reduzir esses riscos significativamente, proporcionando uma interface e navegação amigável, rápida e atrativa ao público.

