Canadá está com mais de 420 vagas de emprego para brasileiros; veja como se candidatar

O governo do Quebec, no Canadá, por meio da agência de desenvolvimento econômico Québec International, acaba de abrir as inscrições para a Jounées Québec Brésil, feira de empregos online que está com mais de 420 vagas de emprego para brasileiros interessados em trabalhar no país.

A iniciativa traz oportunidades para profissionais que buscam imigrar para o Canadá ou mesmo fazer uma transição de carreira.

As vagas abertas incluem oportunidades nos setores alimentício, de engenharia, industrial, manufatura, mineração, saúde, serviços sociais, tecnologia da informação, hotelaria e restaurantes.

Sofrendo com a escassez de mão de obra, o Canadá quer atrair 447 mil imigrantes somente neste ano. E, cada vez mais, empresas do país valorizando habilidades comportamentais como mostramos nessa reportagem.

Como participar da feira online de empregos no Canadá?

Os interessados em participar devem se inscrever pelo site do programa até o dia 30 de março. Os selecionados pela ação serão convocados, a partir de 11 de abril, para as entrevistas virtuais e a etapa final incluirá uma entrevista presencial, em São Paulo, entre 29 e 30 de abril.

Para participar da seleção é importante se atentar às exigências que incluem a necessidade de diploma técnico ou universitário na área da vaga desejada, experiência profissional no setor e nível de francês proporcional à oportunidade em questão.

Em sua oitava edição, mais de 600 brasileiros já foram contratados por empresas do Quebec desde 2011. Na edição deste ano, mais de 19 empresas da província participarão do recrutamento.

Dicas para conseguir se destacar e conseguir uma vaga em Quebec, no Canadá

Escreva seu CV em francês, de acordo com as normas quebequenses.

normas quebequenses. Não se candidate para todas as vagas. No Quebec, isto poderá ser interpretado como indecisão.

Escolha as vagas em que você tenha uma experiência relevante. Testes técnicos poderão ser solicitados.



