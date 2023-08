Câmara dos Deputados abre 749 vagas para concurso com salário que pode chegar a R$ 34 mil

Foi publicado o edital da Câmara dos Deputados com 140 vagas para nomeação imediata e 609 vagas para formação de cadastro de reserva para cargos de nível superior com salários iniciais de até R$ 34 mil.

As vagas são para os seguintes cargos:

Analista Legislativo – Contador

Analista Legislativo – Informática Legislativa

Analista Legislativo – Técnico em Material e Patrimônio

Analista Legislativo – Assistente Social

Analista Legislativo – Enfermeiro

Analista Legislativo – Farmacêutico

Analista Legislativo – Médico

Analista Legislativo – Consultoria

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas do dia 28 de agosto até 4 de outubro de 2023, exclusivamente no site da banca organizadora, a FGV (Fundação Getúlio Vargas) - neste site será possível acessar todos os editais.

A taxa de inscrição varia de R$ 95 a R$ 120, a depender do cargo escolhido.

Como serão as provas?

De acordo com o edital, o concurso vai contar com provas objetivas, discursivas e de títulos (para os cargos de consultor e médico).

As provas serão aplicadas em todo o país, mas a lotação, a princípio, é em Brasília. As objetivas estão previstas para serem realizadas nos dias 3 de dezembro e 10 de dezembro de 2023.

Quais são os requisitos?

Para os cargos de Informática Legislativo; Técnico em Material e Patrimônio e Consultoria, a exigência é de nível superior em qualquer área. Nos demais cargos, é necessário ter formação de acordo com a especialidade.

Quais dicas os candidatos podem considerar para ter um bom resultado nas provas?

O ideal é começar a se preparar o quanto antes, já que esse é um dos concursos mais sofisticados do país e uma prova desse nível pode exigir anos de estudo, afirma Fernando Mesquita, diretor de mentoria e coaching do Gran e analista legislativo da Câmara, que compartilha algumas dicas:

Atenção especial para a língua portuguesa: o candidato tem muitos pontos de atenção na preparação, a começar pela banca organizadora, a FGV. Segundo Fernando, a FGV é uma banca peculiar no sentido da sua cobrança, com uma atenção especial para as questões de língua portuguesa, que exigem preparação voltada especificamente para a banca.

o candidato tem muitos pontos de atenção na preparação, a começar pela banca organizadora, a FGV. Segundo Fernando, a FGV é uma banca peculiar no sentido da sua cobrança, com uma atenção especial para as questões de língua portuguesa, que exigem preparação voltada especificamente para a banca. Textos grandes: o professor reforça que o candidato precisará também ser esperto na hora de ler os textos grandes, muito comuns em provas da FGV, sem perder tempo demais, e já tentar avaliar nas questões onde pode estar o erro.

“É importante administrar a energia ao longo do tempo, já que é uma prova extremamente cansativa, textos longos, muitos detalhes. Na hora da prova, é importante começar pela disciplina que você mais gosta e em que mais tem facilidade para conservar energia para as mais difíceis ao final”, afirma o analista da Câmara.

Recorrer a outras bancas: de acordo com Mesquita, resolver questões da FGV é indispensável, mas também é recomendado recorrer a outras bancas para ampliar a compreensão dos conteúdos, além de fazer revisões ao longo do tempo. Outra dica importante é que o candidato treine com simulados, já que essa será uma prova longa e complexa. Sobre a prova discursiva, a dica do especialista é que o candidato entenda a estrutura das provas escritas que vai fazer.

“Vale a pena pegar os tópicos mais relevantes de cada cargo e criar um banco de temas para ir treinando. Nem sempre o objetivo será a escrita de uma peça completa, mas é importante também pensar em termos de desenho, estrutura e capacidade de expressão. Como são provas bem específicas em sua maioria, é interessante buscar o que a FGV cobrou em outros cargos e fazer paralelos para inserir no treino também. Buscar um serviço de correção profissional ajudará a direcionar o aluno”, recomendou.

Estude inglês: Mesquita afirma que a exigência do idioma inglês como língua estrangeira vale para todas os cargos, e isso assola muitos candidatos, mas é plenamente possível aprender inglês para gabaritar essa prova em 3 meses sem nenhum tipo de estudo excessivo.

Mesquita afirma que a exigência do idioma inglês como língua estrangeira vale para todas os cargos, e isso assola muitos candidatos, mas é plenamente possível aprender inglês para gabaritar essa prova em 3 meses sem nenhum tipo de estudo excessivo. Conhecimento em tecnologia: A parte de Dados para alguns cargos veio bem puxada, e vai exigir conhecimentos de Tecnologia da Informação mesmo para candidatos que não são da área específica de TI, o que tem se mostrado uma tendência em provas de média e de média-alta complexidade”.

Por que prestar esse concurso?

O concurso da Câmara dos Deputados é um sonho para muitos concurseiros, segundo Mesquita. “Além da excelente remuneração, a Câmara conta com carga horária de 7 horas, estímulo à especialização dos servidores e respeito do corpo funcional.”

Outro ponto que o analista destaca é que o trabalho é socialmente relevante: “Mexemos todos com o futuro do Brasil e, em muitas áreas, é dinâmico.”