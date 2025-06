Calouro da USP, este jovem foi à esse evento sem buscar vaga — e saiu com algo ainda mais valioso

Estar no primeiro semestre da faculdade costuma vir acompanhado de inseguranças, dúvidas e a sensação de ainda não estar pronto para nada. Mas Gabriel Nielsen, calouro de Economia na USP, decidiu não esperar.

Ele se inscreveu na Conferência Gestão e Inovação do Na Prática com um objetivo simples, porém ambicioso: aprender.

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

“Sei que conseguir um estágio agora é difícil, mas vim pra conhecer as empresas, conversar e fazer networking”, conta Gabriel, que descobriu o evento por um grupo de calouros no WhatsApp.

O que parecia uma participação apenas curiosa se transformou em uma experiência transformadora.

Como se preparar — mesmo sem experiência

Apesar de ainda estar nos primeiros meses do curso, Gabriel fez questão de se preparar para aproveitar ao máximo a conferência.

No dia anterior, participou de um workshop que ensinava a montar um pitch pessoal — ferramenta essencial para se apresentar de forma clara e convincente em conversas com recrutadores e representantes de empresas.

“Eu não fazia ideia de como montar um pitch. Aprendi tudo no workshop. Mudei muita coisa sobre como me apresentava”, relembra.

Além disso, Gabriel estudou com antecedência o perfil das empresas participantes. “Pensei nas empresas, vi quais vagas estavam abertas e o que cada uma fazia. Tinha várias que eu nem conhecia.”

Quando a curiosidade vale mais que o currículo

Mesmo sem a expectativa de sair do evento com uma vaga de estágio garantida, Gabriel teve o que muitos profissionais mais experientes ainda procuram: clareza sobre os caminhos possíveis e contatos que podem render frutos no futuro.

O seu caso mostra como, para quem está começando, eventos como a conferência não são só vitrines de oportunidades — são ambientes de descoberta, troca e desenvolvimento acelerado.

“Só de estar aqui já é muito. Estou conhecendo pessoas, escutando histórias e aprendendo bastante.”

O valor do networking sem pressão

Com o pitch na ponta da língua e informações na mão, Gabriel soube se posicionar com naturalidade.

Sem a urgência de conquistar uma vaga, ele pôde conversar com diferentes empresas e entender melhor o que o mercado valoriza — tudo isso enquanto constrói uma rede de contatos.

Essa postura, aliás, é cada vez mais valorizada: estudantes que mostram iniciativa, vontade de aprender e interesse genuíno tendem a se destacar, mesmo sem experiência prévia.

Uma lição para outros jovens profissionais

A história de Gabriel Nielsen é um lembrete poderoso de que não existe hora certa para começar — o importante é dar o primeiro passo. Com curiosidade, preparação e abertura para aprender, até mesmo uma conferência pode se tornar um ponto de virada.

E você? Está esperando o currículo “ideal” ficar pronto ou vai começar com o que já tem — assim como Gabriel?

