Caixa divulga nesta segunda o resultado do concurso para as vagas de nível médio

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta segunda-feira, 5, o resultado do concurso público de 2024 para as vagas de nível médio. Os candidatos podem acessar a lista de parovados no site da Fundação Cesgranrio.

O resultado do concurso para as vagas de nível superior está previsto para o dia 19 de agosto.

Convovações

Agora, com a divulgação do resultado e a homologação do concurso, os selecionados serão convocados a qualquer momento, dentro do prazo de 12 meses, que é o período de validade do certame. Existe a possibilidade de prorrogação desse período, mas depende da necessidade da instituição financeira.

Vagas

Entre vagas e cadastro de reserva para o nível médio de ensino, serão 2 mil vagas de Técnico Bancário Novo (TBN) para encarreiramento geral no banco, e 2 mil vagas para TBN na área de Tecnologia da Informação (TI). Além dessas, há 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

Vagas para PcDs

Além das vagas regulares, a Caixa destinou 6% do total de vagas às pessoas com deficiência.

Benefícios dos cargos

Para os cargos de TBN e T.I, a remuneração inicial é de R$ 3.762,00.

O concurso para as carreiras profissionais de médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho é de nível superior, com remuneração inicial de R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00, respectivamente.

Todos os empregados contam ainda com os seguintes benefícios:

assistência à saúde;

previdência complementar;

Participação nos lucros e resultados;

Auxílio alimentação e refeição

Vale transporte;

Auxílio creche,

Possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

Provas para candidatos do polo Rio Grande do Sul

Para os candidatos do polo Rio Grande do Sul, as provas serão aplicadas no dia 29 de setembro. A aplicação do exame foi adiada em decorrência da situação de calamidade pública do estado. Outras informações estão no site da Fundação Cesgranrio.