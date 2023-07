Caixa, Cargill, PPG e mais empresas estão com vagas abertas para estágio

O home office segue em discussão no mercado de trabalho. De um lado, os funcionários querem mais flexibilidade (alguns dias ou todos de trabalho remoto); do outro, as empresas buscam atrair seus talentos para o presencial.

Seja um trabalho presencial, híbrido ou home office, para você universitário, que está em busca do primeiro emprego ou de um novo desafio, saiba que há novas oportunidades no mercado que poderão ajudar você a ter a experiência que tanto deseja para a sua carreira.

Veja algumas vagas de estágios:

Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal abriu o processo seletivo para o Programa de Estágio. As vagas são voltadas para estudantes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito, Ciências Políticas, Serviços Sociais, Psicologia, Ciências Sociais, Psicologia, Pedagogia e Engenharias. Os interessados devem se inscrever até o dia 14/7. Os estudantes selecionados poderão optar entre a carga horária de 20h e 25h semanais, podendo receber até R$1.000. O auxílio-transporte será no valor de R$ 130 por mês. Há vagas também para alunos do ensino médio/técnico, com bolsa-auxílio podendo chegar a R$500 + auxílio-transporte.

Inscrições: no portal de vagas do CIEE

Cargill

A Cargill, empresa que oferece serviços e produtos alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais ao mundo, está com 47 vagas para estágio para os seguintes cursos técnicos: Mecânica, Elétrica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Automação Industrial, Mecatrônica, Química, Alimentos, Agroindústria, Agrícola, Logística, Administração, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho ou similares. A bolsa auxílio varia de acordo com a carga horária: de R$ 924,00 a R$ 1.008,00. O prazo para as inscrições é até o dia 10/07/23.

Inscrições: no portal de vagas da Cargil

Flextronics

O Flextronics International Tecnologia Ltda está com vagas de estágio aberta. A bolsa-auxílio varia de 1.500 a 1.700.

Inscrições: no portal de vagas da CIEE

ICONIC

A ICONIC está com 5 oportunidades em aberto para seu programa de estágio START: Suprimentos, Estratégia de Negócios, P&D, Controle de Qualidade e para área administrativa. Há oportunidades para alunos dos cursos de Administração, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica, Química, Química Industrial, Economia e Ciências Contábeis. O prazo para as inscrições será até domingo (09/07). A empresa oferece como benefícios uma bolsa auxílio compatível com o setor de petróleo e gás, suporte para alimentação e auxílio financeiro para o transporte, Gympass, seguro de vida, plano de saúde e possibilidade de seguir a carreira em um dos principais players nacionais do segmento de lubrificantes e aditivos.

Inscrições: no portal de vagas da Iconic

Media.Monks

A agência Media.Monks iniciou o Programa de Estágio destinado para pessoas Pretas e Pardas. Há 10 vagas para estudantes dos cursos do Ensino Superior: Administração de Empresas, Artes Visuais, Audiovisual, Comunicação Social, Design Gráfico ou Digital, Economia, Jornalismo, Marketing, Letras, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV e Relações Públicas

Inscrições: no portal de vagas da CIEE

Metrô de São Paulo

O metrô de São Paulo está com oportunidades de estágio para estudantes do ensino técnico e superior. Ensino Técnico: em Nutrição, Eventos, Administração e Tecnologia da Informação. Ensino Superior em Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo, Direito, Comunicação Social, Biblioteconomia, Engenharia Eletrônica, Design Gráfico, dentre muitos outros. A bolsa-auxílio é de R$ 7,50 por hora para o Ensino Técnico e de R$ 8,50 por hora para o Ensino Superior, com jornada de segunda a sexta e carga horária de 6 horas diárias. O processo seletivo estará aberto até o dia 19/07.

Inscrição: portal de vagas do metrô

Ministério das Relações Exteriores

Estudantes de ensino superior das áreas de Biologia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Biologia, Arquivologia, Economia e Direito poderão concorrer até o dia 06/07 das vagas de estágio do Ministério das Relações Exteriores. As oportunidades estão disponíveis nas cidades de Brasília/DF, Belém/PA, Belo Horizonte/MG, Curitiba/PR, Manaus/AM, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA e São Paulo/SP. A bolsa-auxílio é de R$787,98 para o estágio de 4 horas diárias e de R$ 1.125,69 para o período de 6 horas diárias.

Inscrições: acesse o portal de vagas do Ministério

PinePR

A PinePR, agência de PR, está com vagas abertas para os cargos de Trainee (estagiário) em marketing, PR e RH. Todos os cargos exigem inglês fluente e busca por pessoas organizadas, com escuta ativa e que tenham experiência e/ou interesse no ecossistema de tecnologia, inovação, scale-ups, empreendedorismo e mercado de empresas tradicionais, além do contato com a área de assessoria de imprensa. As vagas priorizam pessoas pretas.

Inscrições: para fazer parte do time, envie o currículo para o email vagas@pinepr.com com o cargo desejado no assunto.

PPG

A PPG, fornecedora global de tintas, revestimentos e materiais especiais para indústrias e lares, iniciou o seu Programa de Estágio Pintando Novos Talentos com 15 vagas para estudantes de diferentes cursos. A Bolsa-auxílio é de R$ 1.472,00 (para nível superior) e de R$ 1.063,00 (para nível técnico). Fases do processo seletivo: - inscrição pelo app + teste de português, lógica e inglês; - entrevista com psicólogas do CIEE; - entrevista final com os gestores da PPG; - admissão (previsão de início agosto 2023)

Inscrições: acesse o portal de vagas da empresa

Prefeitura de São Paulo

A prefeitura de São Paulo está com vagas abertas para estagiários dos cursos: Administração Pública, Design, Ciências Sociais, Pedagogia, entre outros. A bolsa-Auxílio é de 1.000 reais por mês para jornada de 20h semanais, e 1.500 reais por mês para jornada de 30h semanais. O prazo das inscrições é indefinido.

Inscrições: acesse o portal de vagas da prefeitura