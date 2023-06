C&A, Deloitte, Ipiranga, Vivo e mais empresas com vagas de estágio e emprego até julho de 2023

Os dados mais recentes do IBGE mostram que a taxa de desemprego no Brasil subiu a 8,8% no primeiro trimestre do ano.

As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e ficaram abaixo das expectativas do mercado, que esperava um valor ao redor de 9%.

Veja abaixo as companhias que abriram seus programas de estágio e vagas de emprego recentemente — alguns delas, inclusive, em regime de trabalho híbrido.

ESTÁGIO

Amanco Wavin

Uma das maiores fabricantes de tubos e conexões do mundo está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Jovens Talentos 2023.

Ao todo são 33 vagas de estágio, distribuídas pelas cidades de Ipojuca (PE), Joinville (SC), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP) e Sumaré (SP) em áreas como administração, logística, comunicação e marketing, engenharia, arquitetura, jurídica e recursos humanos.

A empresa oferece seguro de vida, vale transporte (ou fretado), auxílio home-office, programa de incentivo à saúde, vale refeição (ou refeitório no local), bolsa auxílio compatível com o mercado, além de um acompanhamento individual para desenvolvimento de carreira.

Inscrições: pelo site

Andrade Gutierrez

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio da Andrade Gutierrez (AG), edição 2º semestre de 2023. O Programa é a principal oportunidade para o início da carreira profissional dos jovens na companhia, que no ano passado efetivou 55% dos seus estagiários.

São 18 vagas no total, sendo 13 vagas para o escritório de São Paulo e cinco para Belo Horizonte. O estágio é presencial, com carga horária de 30 horas semanais (6 horas diárias) e bolsa-auxílio inicial de R$ 1.900,00.

As vagas são destinadas aos alunos de graduação com conclusão de curso prevista para dezembro de 2024 ou julho de 2025.

Podem se inscrever estudantes dos seguintes cursos: Administração, Comércio Exterior, Publicidade e Propaganda, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharias Civil, de Minas, de Produção, Elétrica, Mecânica, Ambiental e de Planejamento, e Relações Internacionais.

A empresa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.900 no primeiro ano do programa. A partir do segundo ano, o valor aumenta para R$ 2.200.

Os estagiários também são contemplados com seguro de vida, vale transporte, vale refeição ou alimentação, programa de desenvolvimento, recesso remunerado, assistência médica, assistência odontológica e horário flexível (conforme localidade).

Inscrições: pelo site

Prazo: até 10/07

C&A

A C&A Brasil anuncia a abertura de vagas para o primeiro programa de estágio da companhia exclusivo para pessoas negras e indígenas.

As oportunidades são para as áreas de Planejamento de operações e comercial, Financeiro, Marketing, Tecnologia, ASG, Moda e desenvolvimento de coleção, Governança, Riscos e Compliance.

Podem se inscrever pessoas estudantes pretas, pardas ou indígenas, com previsão do término da graduação a partir de dezembro de 2024.

Vale dizer que os candidatos precisam ter conhecimentos básicos no Pacote Office e disponibilidade para trabalhar em modelo híbrido no escritório localizado em Alphaville na cidade de Barueri em São Paulo, entre outros requisitos.

Inscrições: pelo site

Prazo: até 2 de julho

Deloitte

A Deloitte, organização com o portfólio de serviços profissionais mais diversificado do mundo, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio, voltado para a área de Consultoria Tributária.

São oferecidas vagas a universitários que possam atuar presencialmente nos escritórios de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Joinville, Curitiba e Porto Alegre. Podem se candidatar universitários com formação prevista até dezembro de 2025 e profissionais recém-formados que possuam disponibilidade para trabalhar meio período.

Os cursos necessários para participar do processo seletivo incluem Engenharias, Ciências Contábeis, Economia, Administração, Matemática, Marketing, Comércio Exterior, Relações Internacionais, Direito, Recursos Humanos, bem como cursos de tecnologia como Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas da Informação e áreas relacionadas, além de um nível intermediário de proficiência em inglês. O processo seletivo é 100% online e contempla etapas de teste, gamificação e entrevistas.

Para os novos profissionais, a Deloitte oferece salário competitivo e um pacote de benefícios que inclui acesso a aplicativos de saúde e bem-estar, flexibilidade de horário, dia livre no aniversário, licenças maternidade e paternidade estendidas, ações educacionais e profissionalizantes, vale refeição/alimentação, seguro saúde e odontológico, entre outros, dependendo do nível de contratação e benefícios escolhidos entre as opções.

Inscrições: pelo site

Ipiranga

A Ipiranga inicia o segundo ciclo de inscrições em 2023 do seu programa de estágio, o Ipiranga Talent, a partir desta quarta-feira (21). É preciso estar cursando nível superior em qualquer área (bacharel, licenciatura ou tecnólogo) e ter formação prevista entre janeiro de 2024 e agosto de 2025.

O Ipiranga Talent oferece aos candidatos uma jornada de desenvolvimento para atuar nas áreas de Recursos Humanos, Comercial, TI, Operações, Finanças, Marketing, Jurídico e Planejamento.

É necessário ter disponibilidade para atuação nestas cidades: Rio de Janeiro e Duque de Caxias (RJ); São Paulo, Cubatão, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto e Paulínia (SP); Curitiba, Londrina e Araucária (PR); Porto Alegre e Canoas (RS), Itajaí (SC), Betim (MG), Campo Grande (MS), Goiânia (GO), Belém (PA) e Porto Velho (RO).

Inscrições: pelo site

Santos Brasil

A Santos Brasil está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2023 voltado à área de Tecnologia da Informação (TI).

São oferecidas 11 vagas, sendo uma delas para a área de automação (presencial, no Tecon Santos, em Guarujá); duas para o setor de infraestrutura (uma para o Centro Logístico Industrial Aduaneiro - Clia Santos - e outra para o Tecon Santos, ambas presenciais); e oito vagas para a área de sistema, no regime home office, podendo residir em qualquer lugar do Brasil.

Podem participar estudantes do Ensino Superior devidamente matriculados(as) em cursos de Tecnologia da Informação em instituição reconhecida pelo MEC com formação prevista para dezembro de 2024 (tecnólogo) e com formação prevista para julho de 2025 (bacharelado). Todos(as) devem ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia.

O processo seletivo gamificado inclui busca de talentos; dinâmica virtual em grupo; entrevista com o time de atração de talentos; painel com os(as) gestores(as); e entrevista individual com os(as) gestores(as). A admissão tem previsão para acontecer no início de setembro.

Os estagiários receberão bolsa-auxílio de R$ 1.500 no primeiro ano e de R$ 1.650 no segundo ano de estágio e último ano da faculdade. Outros benefícios oferecidos são assistência médica (Unimed, sem desconto e coparticipação de uso); vale-transporte; seguro de vida; refeitório no local de trabalho (modelo presencial); vale-alimentação (modelo home office); parceria com a Gympass para acesso a diversas academias conveniadas e programa estruturado de desenvolvimento.

Além disso, os novos estagiários terão acesso à plataforma interna Carreira em Foco, com mais de 100 cursos online gratuitos disponíveis, e à formação Yellow Belt Six Sigma no primeiro ano do estágio.

Inscrições: pelo site

Prazo: até 4 de julho

Viasat

A Viasat, empresa global de comunicações, está com cinco vagas abertas para seu programa de estágio, em diferentes setores de atuação.

Para aplicar para as vagas, os candidatos precisam estar matriculados no ensino superior, em um dos cursos a seguir: Marketing, Direito, Administração ou Engenharia de Rede, Telecomunicações, Computação ou Produção.

O único pré-requisito para a aplicação é a disponibilidade para estagiar em modelo híbrido.

Inscrições: pelo site

EMPREGO

Adeste

A Adeste, empresa que há 70 anos oferece soluções inovadoras para os setores de saúde, alimentação e nutrição animal, está com 33 vagas abertas nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Roraima. As oportunidades são para as áreas de administração, indústria, vendas e supervisão. Existe a possibilidade de trabalho remoto em algumas das vagas disponíveis.

Inscrições: pelo site

Cidadania4U

A Cidadania4U, empresa especializada em cidadania europeia, que atua de forma transparente e prática, está com nove vagas abertas para Analista Comercial de Novos Negócios, Analista de Conformidade, Analista de Design Pleno, Analista de Preparação e Protocolo, Analista Documental, Analista Júnior, Assistente Contábil, Customer Success - Atendimento ao Cliente e Customer Success - Suporte. Além dessas oportunidades, a empresa possui um banco de talentos.

Inscrições: pelo site

Corning

Uma das líderes mundiais em inovação da ciência de materiais, a Corning desenvolve produtos para as áreas de comunicações ópticas, eletrônicos móveis de consumo, tecnologias para displays, automóveis e ciências da vida, está com uma oportunidade aberta para a função de Gerente de Shared Services para atuar sob modelo híbrido em São Paulo.

Inscrições: pelo site

Grupo Zelo

O Grupo Zelo, uma das principais empresas de serviços funerários do país, está com mais de 180 vagas disponíveis para cargos diversos e oportunidades também para pessoas com deficiência (PcD).

Inscrições: pelo site

Noah

A Noah, startup que oferece soluções tecnológicas para a construção civil a partir da madeira engenheirada, está com diversas oportunidades disponíveis, entre elas vagas de Projetista, Profissionais BIM, Programadores, Analistas de Dados e Arquitetos.

Inscrições: pelo site

nstech

A nstech, mais completa plataforma open logistics do mundo, reúne mais de 100 soluções que hoje atendem cerca de 60.000 empresas do setor. Por meio do seu ecossistema - que reúne soluções e startups - a empresa tem como missão transformar o futuro digital do transporte de cargas e passageiros.

A empresa está com processo seletivo aberto para mais de 75 vagas - no Brasil todo - em diversas posições de trabalho - além de oportunidade para PCDs - e possui seu recrutamento baseado em 5 passos.

Inscrições: pelo site

Onfly

A travel tech Onfly, que oferece a empresas uma plataforma completa de gestão de viagens e despesas, tem 80 vagas abertas em áreas como tecnologia, vendas, produto e recursos humanos. Classificada como Great Place to Work, a empresa tem escritórios em São Paulo e em Belo Horizonte.

A startup oferece benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação e transporte, desconto em graduação e pós-graduação e auxílio para pagar academia, terapia e 90% em cursos de inglês, espanhol, francês e italiano.

Inscrições: pelo site

Printi

A gráfica online para o acesso de micro e pequenas empresas a materiais gráficos de qualidade e com preço justo, está com nove oportunidades disponíveis nos formatos presencial, híbrido e remoto na região de São Paulo. Tem vagas para as áreas de tecnologia, negócios, relacionamento, operações e produção.

Inscrições: pelo site

Sambatech

O ecossistema de negócios ligados à transformação digital está com 12 vagas abertas para cargos como Sales Executive I, Sales Executive III, UX/UI Pleno, Analista de Conteúdo Júnior, Tech Lead, Desenvolvedor Sênior, Pessoa Desenvolvedora Frontend (React) Sênior, Customer Success Manager, Engenheiro de Dados Sênior, Pessoa Desenvolvedora Back End Sênior (Php e Laravel), Pessoa Desenvolvedora Frontend (React), e Pessoa Desenvolvedora Backend (Node).

Inscrições: pelo site

Sauter

A Sauter, uma parceira de evolução digital que está ajudando a construir a próxima geração de serviços de tecnologia na América Latina, está com diversas vagas em aberto nos modelos presenciais, híbrido e remoto.

Algumas delas são: Cloud Netwook Engineer, Analista de Infraestrutura Pleno, Programador/Desenvolvedor Front End, Cloud Developer, Cloud Analyst, Arquiteto de Software, SRE/DevOps Junior, SRE Pleno, Cloud Architect, Scrum Master, Programador/Desenvolvedor Java, Analista de Monitoramento (NOC), entre outras.

Inscrições: pelo site

Texneo

A Texneo, uma das principais indústrias têxteis da América Latina, com foco na produção de malhas em rolo para os segmentos sportswear, beachwear, underwear e lifewear, está com vagas abertas para diversas áreas dentro da empresa.

Inscrições: pelo site

Vivo

A Vivo está com mais de 40 vagas abertas para profissionais de design, ligada à área de experiência do cliente, para trabalho em formato home office.

Metade das oportunidades serão para todos os pilares do Programa de Diversidade da companhia: Raça, Gênero, LGBTI+ e Pessoas com Deficiência.

As vagas são voltadas para aqueles que querem trilhar uma carreira em design e produto digital com atuação em Design Lead, PD, Staff Product Designer, Content Design e UX Researcher.

Para concorrer é necessário ensino superior, sem restrição de curso de formação, e experiência em produto digital.

Inscrições: pelo site

WOW

Uma das principais aceleradoras de startups do Brasil, a WOW contribui com capital financeiro e intelectual ao longo de toda jornada das startups.

A empresa possui uma plataforma de vagas para divulgar as principais oportunidades de emprego existentes nas companhias que fazem parte de seu portfólio, tanto em aceleração quanto já aceleradas.

Inscrições: pelo site