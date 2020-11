C&A abre 400 vagas temporárias para o fim do ano no Rio e em SP

A C&A Brasil está com 400 vagas temporárias abertas para os seus centros de distribuição localizados nas cidades de São Paulo, Barueri e Rio de Janeiro. A companhia abriu as vagas para reforçar as operações entre a Black Friday, Natal e Ano Novo. A C&A tem mais de 290 lojas espalhadas por todo o país.

As 400 oportunidades em aberto são para as posições de auxiliar de produção, auxiliar de movimentação, revisor/conferente, processador, abastecedor e líder operacional.

Os interessados devem enviar seus currículos até o dia 20 de novembro para a Motus, empresa parceira responsável pela seleção dos candidatos, via e-mail: trabalheconosco@motus.com.br.

Para as vagas de abastecedor e auxiliares de produção e movimentação é necessário ter ensino fundamental completo e expertise na área de logística. Para essas posições, ter ensino médio e experiência de mais de seis meses na área são diferenciais.

Já para as oportunidades de revisores/conferentes, processadores, a companhia procura candidatos com ensino fundamental ou médio completo e atuação prévia de uso de coletores e tecnologia WMS. Atuação superior há 12 meses nas áreas é um diferencial.

Os pré-requisitos para as posições de líderes operacionais são: ensino médio completo e experiência em gestão de equipes pequenas. Candidatos que estão com curso superior em andamento, sobretudo em logística, são considerados diferenciais.

Como benefícios a empresa oferece vale-transporte, refeição no local e treinamentos variados para as funções a ser realizadas. Além disso, ao final do ciclo de atividades, a companhia concederá uma carta de recomendação aos colaboradores com a melhor performance e os apoiará em seu processo de recolocação.