Buscando uma transição de carreira? Essa área paga salários de R$ 25 mil e tem vagas home office

Após o auge da pandemia de Covid-19, muitas pessoas começaram a repensar os rumos de suas vidas. De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria EDC Group, por exemplo, 91% dos entrevistados afirmaram ter mudado o seu propósito de vida durante o período de isolamento social.

Por isso, não é impressionante o fato da área de Tecnologia, que paga salários altos e oferece mais flexibilidade, ter conquistado a mente e o coração de milhares de brasileiros.

Em meio à crise, os profissionais desse setor não só viram suas remunerações crescerem como, em muitos casos, tiveram a certeza de que seus empregos estavam garantidos.

Segundo um estudo feito pelo pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em parceria com o LinkedIn, houve um aumento de mais de 60% nas contratações do setor durante o período pandêmico - sendo a área que mais cresceu na América Latina.

E, para quem acredita que o ‘boom’ foi momentâneo, uma pesquisa da Brasscom mostra que não é bem assim. De acordo com a estimativa divulgada pela associação, o país vai precisar de mais de 500 mil profissionais para trabalhar com Tecnologia nos próximos anos.

Nesse sentido, essa área ainda oferece um verdadeiro mar de oportunidades e, quem souber aproveitar uma delas, deve conquistar grandes remunerações no futuro.

Por que a área de Tecnologia é ideal para fazer uma transição de carreira?

Poucos profissionais qualificados, enorme oferta de empregos e muitas possibilidades de capacitação. Por esse conjunto de motivos, a área de Tecnologia oferece um dos melhores cenários para fazer uma mudança de carreira de sucesso.

Para quem busca mais flexibilidade para equilibrar a rotina de trabalho com outras atividades, o setor é uma excelente opção. Ao buscar por “vagas de tecnologia” no Google, por exemplo, não são poucos os resultados de posições home office que o mecanismo de busca retorna.

Além disso, as empresas estão investindo pesado nos pacotes de benefícios para atrair esses profissionais e reter seus atuais colaboradores. O desejo de manter os talentos dentro da companhia é tanto que algumas estão até criando áreas de RH para melhorar exclusivamente a experiência deles.

Daí o surgimento de incentivos como horários flexíveis, ambientes de descontração nos escritórios, academia com preço reduzido e distribuição de vouchers para serem usados à vontade.

Como trabalhar com tecnologia sem programar?

Ao contrário do que o senso comum possa induzir, não é necessário saber programar para trabalhar com tecnologia. Apesar de existirem muitas vagas para atuar com desenvolvimento, estão surgindo novas posições que não exigem conhecimentos em programação. Inclusive, cargos que pagam salários altos e não pedem nenhuma graduação específica. Dentre eles, um em especial que está ganhando bastante destaque: o Digital Manager.

Ele é responsável por desenhar as características de um produto e planejar a estratégia de lançamento. O grande diferencial, entretanto, está na forma como ele faz isso. Em vez de focar em questões operacionais, sua responsabilidade é gerenciar as pessoas para que elas atinjam os resultados desejados. Quase como um maestro em uma orquestra.

Segundo dados obtidos no Glassdoor e Catho, a remuneração por esse trabalho vai de R$ 10 mil a R$ 25 mil.

Para quem tem facilidade em trabalhar com um grupo multidisciplinar e fazer a gestão de pessoas e processos, o cargo é extremamente atrativo.

Como conquistar as habilidades de um Digital Manager?

Por ser um cargo recente, ainda existem poucas capacitações específicas para essa área. No entanto, quem possui cursos livres, especializações, treinamentos e participação em eventos e workshops adicionados ao currículo, costuma se destacar durante os processos seletivos.

Além disso, noções de metodologias ágeis, inovação, marketing e gestão de produtos podem ajudar quem deseja ingressar nessa área.

Treinamento em Digital Manager gratuito

Para ajudar os profissionais que querem aproveitar oportunidades na área de Tecnologia, mas fora do nicho de programação, a EXAME Academy preparou uma série de conteúdos introdutórios sobre a Carreira em Digital Manager.

Apresentado pela Diretora de Tecnologia da EXAME, Izabela Anholett, o treinamento aborda em detalhes o contexto que permitiu a ascensão desse profissional, formas de aplicar os conhecimentos que ele utiliza para gerenciar projetos digitais na prática e dicas para se destacar neste campo.

Ao final, os participantes ainda recebem um certificado para incluir em seus currículos. Para se inscrever, basta acessar a página oficial do treinamento e enviar os dados para contato.

