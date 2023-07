Buscando estágio ou trainee? Kraft Heinz tem vagas fora do Brasil e BAT com salário acima de 9 mil

Nesta segunda-feira a EXAME lança a Faculdade EXAME, instituição de ensino superior que vai oferecer graduação e pós-graduação online, como especializações e MBAs, além de imersões presenciais.

E sobre nova fase, diferentes empresas de diversas regiões do Brasil estão oferecendo oportunidades para estágio e trainee. Veja os requisitos:

AGU (Advocacia Geral da União)

A AGU (Advocacia Geral da União) está com vagas de estágio para estudantes de graduação dos cursos de Direito, Arquivologia, Cinema, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Ciências Contábeis. As oportunidades estão divididas entre o Distrito Federal, São Paulo, Pará e Tocantins.

Fases do Processo:

1º - Inscrição e Prova Online: Somente pela internet até às 12hs (horário de Brasília) do dia 04/08/2023.

2º - Entrevista: Execução a cargo da Advocacia Geral da União - AGU, constituída de entrevista, com possibilidade de aplicação de questão discursiva, objetiva e análise curricular, conforme conveniência da Unidade Concedente.

Inscrições: no site do CIEE

A Alelo, empresa de benefício do vale refeição e do vale alimentação, está com 16 vagas voltadas para estudantes que estão cursando ensino superior, técnico ou tecnólogo. É necessário ter disponibilidade para trabalho de modelo híbrido em Alphaville/Barueri e se encaixar em um dos pilares da Diversidade (Auditiva, Física, Visual, Reabilitado). As vagas disponíveis são para diversas áreas e a bolsa auxílio é de R$ 2.000.

Inscrições: no site do CIEE

A British American Tobacco (BAT), antiga Souza Cruz, empresa global em bens de consumo multicategoria presente em mais de 180 países, está com inscrições abertas para o Global Graduate Programme, que reúne todos os global graduates (Trainees) da empresa no mundo. O programa visa o desenvolvimento dos profissionais durante 12 meses e é focado no gerenciamento de recém-formados de alto potencial e jovens profissionais. Além de acelerar a carreira das futuras lideranças da companhia, através de mentoria, treinamentos e alta visibilidade, o programa possibilita que os trainees possam ser designados a uma função como Gerente Júnior ao término do programa.

São 15 oportunidades para atuar em áreas como Operações, Agronegócio, Pesquisas Agronômicas, RH, Marketing, TI e Jurídica. Para isso, desde o primeiro dia, os aprovados irão contar com um mentor individual, frequentar a Global BAT Academy on-line e desfrutar de uma exposição extraordinária com treinamento de classe mundial para atingir todo seu potencial.

Para participar, os interessados devem apresentar conclusão da graduação entre julho/2020 a julho/2023 e ter conhecimento avançado do pacote Office, inglês avançado ou fluente, além de possuir mobilidade total nacional e internacional.

Os contratados receberão benefícios como plano de saúde e odontológico, bônus (PLR), seguro de sida, gympass, vale-refeição e mentoria com gerente sênior.

Salário: R$ 9.426 até 6º mês e, a partir do 7º mês, após uma avaliação, poderão receber R$ 10.894

Prazo de inscrições: 28/07/23

Inscrições: no site da Companhia de Estágios.

A ExxonMobil, primeira empresa de óleo & gás a se estabelecer no Brasil, está com oportunidades de estágio nas áreas: Compras, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Controladoria, Químicos, Combustíveis & Lubrificantes, Tesouraria, Taxas, Comercial, Segurança, Relações Institucionais, Jurídico e Regulatório. As vagas são para trabalhar no Centro Global de Negócios (GBC em inglês), em Curitiba, e nos escritórios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ao todo, serão ofertadas mais de 130 vagas.

Os selecionados contarão com bolsa-auxílio no valor de R$ 2.100,00, vale transporte de R$ 270,00 e uma carga horária de 4 horas por dia.

O processo seletivo contará com testes de inglês, cultura e raciocínio lógico, entrevistas individuais, e os candidatos deverão ter a previsão de formatura entre 12/2024 e 12/2025. O prazo para as inscrições se encerra dia 21 de agosto.

Inscrições: podem ser feitas no site da companhia.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição de ciência e tecnologia, está com 217 vagas voltadas para estudantes de nível médio, técnico, graduação e pós-graduação. A relação dos cursos e localidades pode ser acessada no edital dos processos, disponíveis nos links de inscrição:

Inscrições: para cursos que o estágio não é obrigatório

Inscrições: para cursos que estágio é obrigatório

Pelo terceiro ano consecutivo, a Kraft Heinz, dona das marcas Heinz, Hemmer, Quero e BR Spices no Brasil, e das marcas Heinz, Velveeta, Clássico e outras no México, abre em julho o processo seletivo para o seu Programa de Trainee Internacional 2024, que terá início em janeiro de 2024. Com inscrições até 11/08/2023, o programa é voltado para profissionais que estejam no último ano de graduação ou que tenham se formado nos últimos dois anos. Todos os cursos são bem-vindos.

Para as vagas no Brasil é necessário ter disponibilidade para morar em São Paulo (próximo à capital), Santa Catarina (região de Blumenau) ou em Goiás (região de Nerópolis); para as vagas no México, nas regiões de Guadalajara e Cidade do México. Para os candidatos aprovados que não tenham fluência em inglês a companhia custeará um curso intensivo com duração de três meses, antes do início do programa.

Inscrições: no site da empresa

A Sompo Seguros S.A., subsidiária da Sompo International, empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão, acaba de lançar seu Programa de Estágio 2023. Voltado a estudantes de Administração de Empresas, Marketing, Economia, Estatística, Ciências Atuariais, Ciências Exatas, Ciências de Dados e Engenharia com previsão de conclusão do curso de graduação a partir de 2025, o programa disponibiliza a oportunidade de os estudantes ingressarem no mercado de trabalho, estar em contato com profissionais e vivenciar a prática de seus campos de estudo. A Companhia de Estágios é a responsável pelo processo seletivo para as 15 vagas disponíveis na sede da companhia em São Paulo (SP), em um modelo de trabalho híbrido. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de agosto.

Inscrições: por meio do site da Companhia de Estágios.