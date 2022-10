Busca emprego no mercado financeiro? Especialização abre vagas dia 24/10

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

Não há dúvidas que o mercado financeiro é um dos setores com melhores remunerações, benefícios e bônus de todo o Brasil.

Entre os prédios da Faria Lima e do Leblon ‒ dois dos endereços mais conhecidos do país por abrigarem escritórios de bancos, corretoras e casas de análise ‒, não é raro encontrar salários que superam os 5, 6 ou até mesmo 7 dígitos.

Os executivos do alto escalão chegam a receber mais de R$ 10 milhões por ano, como mostra essa matéria da Bloomberg Línea:

Além do dinheiro, que deixa qualquer pessoa “encantada” com a área, o mercado financeiro tem a vantagem de ser um setor em plena ascensão no Brasil e com demanda crescente por profissionais.

Isso porque o país passa por um processo chamado de financial deepening: as pessoas estão buscando cada vez mais investimentos mais complexos e deixando de lado aplicações simples e pouco rentáveis, como a poupança. Segundo dados da própria B3, o número total de pessoas físicas que investem em renda fixa e renda variável atingiu 13,1 milhões, ao final de 2021.

A lógica, então, é que os profissionais de investimentos sejam cada vez mais demandados pelas instituições, a ponto de existir uma certa “briga” por aqueles com as melhores qualificações. E, nessa disputa pelas mentes mais brilhantes, o que entra em jogo são melhores ofertas de salários e benefícios.

Mas é claro que para ser um profissional disputado a esse nível, seu currículo não pode ser “minguado”. O trabalho no mercado financeiro cobra um certo custo. Por se tratar de um setor bem acirrado, os processos seletivos não são fáceis e exigem alto nível de conhecimento por parte dos candidatos.

Você se sente preparado para enfrentar a concorrência acirrada ou ainda lhe falta aquele “toque especial” no currículo?

Bom, se você tem interesse em ingressar nesta área tão promissora (ou mesmo se já trabalha no setor, mas está em busca de uma promoção), a oportunidade a seguir pode vir a calhar.

Até o dia 24 de outubro, todos os interessados poderão se inscrever gratuitamente para uma qualificação de ponta no mercado financeiro.

Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre a Empiricus, a maior casa de análise financeira independente do país, que recentemente foi comprada pelo BTG Pactual. Pois bem, a empresa se juntou à FAAP, faculdade de ponta com alto reconhecimento do mercado, que oferece cursos de graduação e pós-graduação.

Em parceria, as duas instituições vão disponibilizar 4 aulas completamente gratuitas sobre Mercado Financeiro e de Capitais, com certificado ao final.

QUERO PARTICIPAR DAS 4 AULAS GRATUITAS

Você pode estar se perguntando qual é o interesse da Empiricus e da FAAP em fazerem isso. Basicamente, as duas resolveram juntar suas expertises ‒ uma na área de investimentos e a outra na área de educação ‒ para formar profissionais de excelência, preparados para enfrentar qualquer desafio e competição no mercado financeiro.

Para a casa de análise, isso é vantajoso do ponto de vista de futuros recrutamentos: quanto mais gente qualificada houver na área, melhor será para eventuais contratações. Para a FAAP, é mais uma chance de reafirmar sua ótima reputação como instituição de ensino.

Você quer ter um diferencial relevante?

Se você quer levar a sério a sua carreira, você precisa começar a ir atrás do seu próprio aperfeiçoamento profissional o mais rápido possível. Estar sempre em busca de conhecimento é praticamente obrigatório para toda pessoa que quer se diferenciar no mercado. Tanto no financeiro como nos outros.

Neste exato momento, a oportunidade de se qualificar com auxílio de duas instituições de renome está literalmente “batendo à sua porta”. Ignorar isso é como ignorar a chance de mudar de vida e até de patamar financeiro.

Portanto, se você não quer desperdiçar esta oportunidade e nem jogar fora a chave que pode abrir novas portas para sua vida profissional, há apenas uma atitude a ser tomada.

Clicando no botão abaixo, você receberá o link de acesso para as 4 aulas completamente gratuitas da Empiricus, em parceria com a FAAP, e receberá todas as instruções necessárias para ir atrás da sua nova carreira no mercado financeiro:

QUERO PARTICIPAR DAS 4 AULAS GRATUITAS E BUSCAR UMA CARREIRA NO MERCADO FINANCEIRO

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL