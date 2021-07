Burger King viraliza após pedido de demissão em massa em restaurante

A demissão em massa de funcionários do Burger King em Nebraska, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais após os ex-contratados deixarem um recado na placa que acompanha a logomarca do restaurante.

No aviso dizia ""Nós todos pedimos demissão. Desculpe o transtorno". Um das funcionárias disse ao site Today que a medida se deu após condições precárias de trabalho. Ela, que já havia trabalhado em outro restaurante da rede se disse surpresa com o comportamento do gerente da unidade.

Na imprensa local os funcionários reclamam de turnos sobrecarregados e más condições de trabalho. Há também relatos de pessoas que passaram mal por falta de ventilação e ar condicionado.

Em nota, um porta-voz do Burger King nos Estados Unidos afirmou que "a experiência de trabalho descrita nesta localidade não está de acordo com os valores da nossa marca. Nosso franqueado está analisando essa situação para garantir que isso não aconteça no futuro".