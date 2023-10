Burger King, Ambev, Natura, entre outras empresas anunciam mais de 900 vagas de emprego no Brasil

Para você que busca uma nova oportunidade de trabalho, várias empresas está com vagas de emprego em diferentes estados. Veja os requisitos e como participar do processo seletivo:

Accenture

A Accenture, empresa multinacional de consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing, está ofertando com mais de 190 vagas de emprego em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Inscrição: para se candidatar, acesse o site da Catho.

Adeste

A Adeste, empresa que há 70 anos oferece soluções inovadoras para os setores de saúde, alimentação e nutrição animal, está com vagas abertas nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pará. As oportunidades são para as áreas de administração, indústria, vendas e supervisão. Existe a possibilidade de trabalho remoto em algumas das vagas disponíveis.

Inscrição: Interessados devem acessar o link e se cadastrar para concorrer às oportunidades. A empresa também abriu o banco de vagas para PCDs, os interessados podem se inscrever através deste link.

Ambev

Ambev, empresa brasileira fabricante de bebidas, está com mais de 640 vagas distribuídas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná. Há oportunidades para diferentes cargos como aprendiz, desenvolvedor, cientista de dados, comércio exterior, logística e vendas.

Inscrições: para se candidatar, acesse o site da Catho.

Burger King

O Burger King, rede de restaurantes especializada em fast food, está oferecendo mais de 140 vagas distribuídas entre os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas e 4 destinadas a pessoas com deficiência em Mato Grosso. Com salários que vão até R$ 4 mil, os cargos são de atendente, analista de manutenção, auxiliar administrativo e de recursos humanos, operador de loja, técnico em manutenção e coordenador de operações.

Inscrição: acesse a página de vagas do Burger King.

DHL

A DHL, empresa do setor de logística internacional e correio expresso, está com 200 vagas disponíveis, em Minas Gerais e São Paulo. A organização oferece cargos de auxiliar logístico, assistente de transporte e qualidade, com salários na faixa de R$ 1.001 a R$ 2 mil.

Inscrição: pode ser feita na página de vagas da DHL.

Grupo GR

O Grupo GR, uma das maiores empresas de segurança e terceirização de serviços do país, está com 142 oportunidades de trabalho abertas para diferentes funções em São Paulo, capital. Os candidatos selecionados receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado. A empresa oferece treinamentos contínuos e possibilidade de crescimento profissional.

Inscrição: As informações sobre vagas e orientações para os candidatos se inscreverem aos processos seletivos estão no site oficial da empresa (www.grupogr.com.br), no ícone Trabalhe Conosco

Natura

A Natura, empresa multinacional brasileira de cosméticos, produtos de higiene e beleza, oferta mais de 90 vagas distribuídas em São Paulo e Rio de Janeiro. Com cargos como gerente de loja, vendedor e caixa, atuando em áreas também como financeiro, a empresa busca novos funcionários para completar os times.

Inscrições: acesse o site da Catho para participar do processo seletivo.

Tigre

A Tigre, multinacional brasileira do ramo de construção civil, anuncia 110 vagas de emprego em Santa Catarina, São Paulo e Pernambuco. As oportunidades atendem as áreas como engenharia, planejamento e marketing. Disponibiliza, ainda, oportunidades de aprendiz, serviço ao cliente e engenheiro de aplicação.

Inscrição: pode ser realizada na página de vagas da companhia.

Verisure

A Verisure, empresa de alarmes monitorados na Europa e no Brasil, anuncia a abertura de 188 vagas para vendas, administração e atendimento em todo o país. Entre as oportunidades, estão cargos para operador de televendas, relacionamento com o cliente, assistente administrativo e analista de marketing intelligence. A Verisure possui três formatos de trabalho: presencial, externo e híbrido para cidades como São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e Recife.

O processo seletivo varia de acordo com o cargo e pode incluir avaliação de raciocínio lógico, prova online, entrevista com RH, painel em grupo e entrevista individual com o gestor da vaga. Os aprovados serão convocados para admissão, iniciando as atividades de maneira imediata.

Inscrição: Os interessados podem realizar a candidatura por meio do portal.

Viveo

A Viveo, ecossistema que reúne empresas especialistas que atuam desde a fabricação de produtos e distribuição de materiais e medicamentos até a gestão de estoque e serviços para seus clientes e consumidores finais, está com mais de 261 vagas abertas para diversas cidades dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Goiás. As oportunidades vão desde assistentes, auxiliares e ajudantes a Operador de Logística e estão abertas para todos os perfis de profissionais, inclusive pessoas com deficiência (PCD).

Inscrição: mais detalhes das posições estão disponíveis nos seguintes links: Portal RH Viveo, Gupy e LinkedIn.