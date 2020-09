Burger King abre mais de 600 vagas para pessoas com deficiência no Brasil

A BK Brasil tem mais de 600 vagas abertas para contratações exclusivas de pessoas com deficiência. Os postos de trabalho disponíveis são voltados para o time corporativo e para os restaurantes das marcas Burger King e Popeyes.

Segundo a vice-presidente de gente e gestão da companhia, Marcia Baena, a organização tem interesse em pessoas que gostem de desafios e que estejam aptos a trabalhar em uma cultura inclusiva, onde todos são bem-vindos.

Ao todo, 693 vagas estão abertas em 21 estados de todas as regiões do Brasil. São Paulo é o estado com mais vagas (346), seguido do Rio de Janeiro (95) e de Minas Gerais (46).

A BK Brasil oferece benefícios como convênio médico, seguro de vida, transporte, alimentação e trilha de carreira.

As inscrições podem ser feitas via WhatsApp, com cadastro do currículo pelo número (11) 9 4317-6360. A rede também tem vagas abertas para seu programa de trainee.