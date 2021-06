Bumble dá uma semana de folga a funcionários para diminuir estresse

Por Monica Greig, da Bloomberg

Bumble, o aplicativo americano de namoro e relacionamento em que as mulheres tomam a iniciativa, fechou temporariamente seus escritórios nesta semana, dando a seus cerca de 700 funcionários uma “pausa muito necessária” para se recuperarem do esgotamento da covid-19.

Com as restrições induzidas pelo coronavírus agora amplamente eliminadas nos Estados Unidos, as empresas estão adotando abordagens diferentes para reter funcionários e aumentar a produtividade. Algumas esperam um retorno total ao escritório, enquanto outras oferecem uma abordagem mais flexível.

Corporações como Goldman Sachs e JPMorgan Chase & Co. estão exigindo que todos os funcionários vacinados retornem ao escritório no outono, enquanto Apple busca uma estratégia híbrida e o Twitter disse que muitos funcionários poderão trabalhar em casa indefinidamente.

Durante a pandemia, os aplicativos de namoro tiveram de se esforçar para manter os usuários envolvidos em tempos de isolamento social e quarentenas. Os encontros pessoais se tornaram virtuais enquanto happy hours no Zoom e Netflix parties — que permitem reunir amigos online para assistir a produções do serviço de streaming — preenchiam os horários fora do expediente.

À medida que a pandemia expulsava as pessoas dos escritórios e escolas, os temores da fadiga e do esgotamento do Zoom surgiram enquanto a separação entre o trabalho e a casa desaparecia. Embora muitas empresas tenham prosperado, os trabalhadores estão prestes a jogar a toalha. Um estudo da Microsoft nesta primavera revelou que 41% dos trabalhadores podem pedir demissão neste ano. Com os empregadores receosos de perder empregados, os trabalhadores estão em posição de exigir mudanças.

As férias remuneradas para os funcionários da Bumble — e também para os de sua unidade latino-americana Badoo — surgem em meio a uma tendência de chefes persuadirem os funcionários, afirmando que prezam pelos melhores interesses deles e que por isso devem permanecer no trabalho. Citigroup anunciou em março que iria proibir chamadas de Zoom às sextas-feiras para combater o esgotamento. Os incentivos para retornar ao trabalho também estão presentes no setor de serviços de restaurantes, que enfrenta dificuldades para encontrar funcionários. White Castle aumentou a remuneração inicial em algumas cidades de 11,50 para 15 dólares, incluindo refeições gratuitas durante os turnos, enquanto Wendy’s está oferecendo um bônus de contratação de 100 dólares.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.