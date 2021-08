BTG Pactual tem vagas abertas para estágio e trainees. Veja os requisitos

O banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) está com inscrições abertas para programas de estágio e trainees. A safra 2021/2022 dos programas de seleção traz novidades importantes, com foco no desenvolvimento de habilidades importantes aos jovens. Veja abaixo as oportunidades abertas:

Estágio BTG 2022

O programa é dividido em três: estágio regular; estágio de férias e Summer Tech, as oportunidades são para atuar nas mais diversas áreas do banco. O processo de seleção é dividido em duas etapas: testes online, seguido de uma dinâmica de grupo online com gestores. As inscrições estão abertas até 12 de setembro. Acesse o link.

Geração BTG & Geração Tech BTG

O banco também está com vagas abertas para o Geração BTG e Geração Tech BTG, para recém-formados em universidades interessados em fazer carreira no mercado financeiro.

O primeiro programa é voltado para atuação em diversas áreas do banco e o segundo é voltado para temas mais relacionados à tecnologia e inovação.

A área de tecnologia do BTG Pactual está à frente da criação de novos negócios, inovação, adequação da rotina do banco e seus produtos e serviços à luz do Open Banking, e é responsável por dar escalabilidade e eficiência aos processos do banco.

A proximidade do time de tecnologia com as áreas de negócios e demais times do banco é importante para o processo de inovação, e estimula um ambiente colaborativo.

Com inscrições até 21/09, os programas têm como objetivo identificar, contratar e treinar jovens talentos que formarão a próxima geração do time BTG Pactual.

Para participar do processo seletivo, é necessário atender aos seguintes pré-requisitos: formação entre junho de 2018 e dezembro de 2021 e é desejável inglês fluente. Acesse e inscreva-se aqui.

“Antes de sermos o Melhor Banco de Investimentos da América Latina, somos o Melhor Banco de Talentos da América Latina e é isso que nos motiva a investir na valorização e aperfeiçoamento dos profissionais para que somem com a gente diante de tantos desafios”, diz Mateus Carneiro, sócio do banco e responsável pela área de RH. “Queremos inspirar nossos profissionais para desenvolverem suas carreiras e seguirem conosco nesta jornada de sucesso de mais de 30 anos.”

BTG Pactual Experience

Além das vagas de estágio e trainee, o BTG também está com inscrições abertas para o BTG Pactual Experience, competição entre estudantes brasileiros que estão cursando graduação no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo.

O desafio proporciona uma oportunidade de imersão no universo do maior Banco de Investimentos da América Latina e conhecimento sobre o mercado de capitais por meio da experimentação de como funciona o dia a dia de grandes profissionais do mercado financeiro.

O programa é dividido em quatro etapas eliminatórias. Nelas, os grupos terão que produzir, aperfeiçoar e apresentar uma análise de uma companhia de capital aberto e participar de aulas teóricas, contando com o acompanhamento de sócios e profissionais sêniores do BTG Pactual.

Os vencedores ganharão uma vaga de Estágio BTG 2022 para os residentes no Brasil ou no BTG Pactual Undergrad Summer Program 2022, para os brasileiros que vivem no exterior.

“Não se trata apenas de um processo seletivo, mas sim de uma oportunidade para os jovens entenderem a dinâmica de um grande banco lado a lado com os melhores profissionais. O programa desenvolve e estimula os jovens a observarem as diferentes competências exigidas pelo mercado de trabalho hoje em dia”, diz Carneiro.

Além da vaga de estágio, a premiação confere à equipe vencedora acesso gratuito à trilha de cursos de Introdução do Mercado Financeiro na plataforma EXAME Academy.

Para participar, os candidatos devem estar matriculados e cursando graduação em universidades brasileiras ou estrangeiras. O regulamento está disponível para os candidatos no site e as inscrições vão até o dia 30 de agosto. As inscrições são pelo site.