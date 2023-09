BTG Soma é vencedor do Prêmio Aplaude 2023, na categoria Voluntariado do Ano

O BTG Soma, programa de aceleração de organizações sociais, desenvolvido e mantido pelo BTG Pactual (BPAC11), maior banco de investimentos da América Latina, foi reconhecido pelo prêmio Aplaude 2023 como Melhor Voluntariado do Ano.

Em sua segunda edição, o prêmio leva em conta a atuação de organizações públicas, empresariais e comunitárias que promovam a transformação social por meio de projetos de voluntariado que estejam em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

O que é o BTG Soma

O BTG Soma surgiu em 2020, durante a pandemia, quando, a partir de doações, o BTG Pactual entendeu que poderia gerar ainda mais impacto apoiando o fortalecimento de gestão de ONGS e OSCs.

Hoje em sua 8ª edição, o programa já apoiou 80 organizações no Brasil inteiro, por meio da uma jornada de 80 horas de capacitação nas áreas de:

liderança

marketing

planejamento estratégico

modelos de negócios

finanças

avaliação de impacto

propostas de expansão

captação de recursos

além de mentorias com colaboradores voluntários do próprio banco

Desde 2022, mais de 300 profissionais do BTG Pactual doaram seu tempo e expertise para as instituições.

"Para nós é uma honra ver reconhecida a iniciativa do BTG Soma, que nasceu a partir do nosso desejo de apoiar organizações sociais que já realizam trabalhos exemplares a se estruturarem, crescerem e ampliarem o alcance de suas atividades", afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

"Por meio de voluntários do banco e aulas de capacitação, temos orgulho de desenvolver um projeto que promova impacto e é capaz de gerar mudanças com a capacitação e disseminação do conhecimento."

Em três anos, o BTG Soma cresceu e se dividiu em três edições anuais: