BTG Pactual tem inscrições abertas para Programa de Estágio 2024 com foco em tecnologia

O BTG Pactual, do mesmo grupo de controle da EXAME, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024, com foco em tecnologia, e nos formatos regular e de férias. As vagas são presenciais, para os escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro, com bolsa auxílio de R$ 2,6 mil.

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio de R$ 2,6 mil, o banco oferece como benefícios:

Vale Refeição;

Vale Transporte;

Seguro de Vida;

PLR Própria (somente para estágio regular);

Vale alimentação (somente para estágio regular);

Assistência Média e Odontológico (somente para estágio regular);

Programa de Apoio Pessoal (somente para estágio regular);

TotalPass e/ou GymPass (somente para estágio regular);

Revista Exame Digital (somente para estágio regular).

Quais são os requisitos?

Alunos que estejam cursando graduação, preferencialmente em Engenharia da Computação, Sistemas da Informação, ou áreas correlatas;

É um diferencial ter conhecimento em programação orientada nas linguagens Java, .NET ou Python;

Disponibilidade para estágio de férias ou regular;

Disponibilidade para trabalhar presencialmente nos escritório de São Paulo ou Rio de Janeiro;

Será um diferencial ter conhecimento em programação orientada a objetos.

Quando será o início de cada programa?

Para o programa de estágio regular são oferecidas 35 vagas, com início em 15 de janeiro de 2024 e duração de dois anos.

Já o estágio de férias tem início em 2 de janeiro de 2024, com duração de até oito semanas.

“Essa é uma oportunidade para os jovens conhecerem o dia a dia do banco, aprendendo com profissionais. O programa desenvolve e estimula os jovens a observarem as diferentes competências exigidas pelo mercado de trabalho”, afirma Eduardo Besser, sócio do BTG Pactual e responsável pela área de recrutamento e seleção do banco.

Como se inscrever?

Os interessados em atuar no mercado financeiro têm até o dia 26 de setembro para se inscrever diretamente no site do BTG.