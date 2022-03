BTG Pactual se torna patrocinador da Olimpíada Brasileira de Economia

O BTG Pactual, que pertence ao grupo que controla a EXAME, será o novo patrocinador e parceiro da Olimpíada Brasileira de Economia (OBECON).

A competição nacional é voltada para jovens estudantes do ensino médio de todo o Brasil e ajuda na promoção de educação financeira. Com a parceria, mais de 20 mil jovens devem ser impactados.

“Iniciativas como essa são oportunidades excelentes para despertar o interesse das pessoas para esta formação tão importante para o país e, ao mesmo tempo, amplia as oportunidades de inserção desses jovens no mercado”, diz Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Os estudantes realizam atividades sobre economia, finanças e negócios. Serão três etapas na competição, a primeira delas é online e envolve um questionário com conhecimentos básicos e gerais.

Depois, os classificados farão uma prova escrita com questões objetivas e dissertativas. Também com o formato online, essa fase será feita por videoconferência e com gravação, uma forma de simular a sala de aula com fiscais. A terceira e última fase será presencial na cidade de São Paulo.

Os participantes podem se classificar para a Olimpíada Internacional de Economia (IEO), na qual o Brasil é tricampeão.

Na competição, serão abordados os temas: Microeconomia, Macroeconomia, Finanças, Economia Comportamental, História Econômica, Atualidades e Negócios. No site da iniciativa, é possível encontrar provas passadas e mais informações sobre os conhecimentos exigidos.

As inscrições para a OBECON podem ser realizadas até o dia 18 de março pelo site.