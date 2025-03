BTG Pactual abre inscrições para acelerar ONG de educação no Brasil

O banco BTG Pactual anunciou a abertura das inscrições para a 13ª edição do BTG Soma Educação, programa de aceleração voltado para organizações sociais que atuam na área da educação. As inscrições iniciam nesta quarta-feira, 12, e seguem até 15 de abril.

Segundo o banco, a iniciativa busca fortalecer instituições que promovem impacto social por meio da educação, garantindo a expansão sustentável de suas atividades.

Como o banco irá atuar?

As organizações selecionadas terão acesso a mentorias especializadas, workshops e uma rede de apoio com profissionais do banco, que compartilharão experiências e conhecimentos para impulsionar projetos sociais na educação.

Desde a sua criação, o BTG Soma já acelerou mais de 115 organizações em todo o Brasil. Uma dessas ONGs foi a “Sementes do Vale”, atuante no Sertão Mineiro, que participou do programa e registrou avanços na sua atuação social. Em um ano, dobrou sua base de doadores, passando de 25 para mais de 50, e ampliou suas atividades para um novo município, beneficiando 215 pessoas adicionais. Com os novos recursos, a ONG construiu um laboratório de robótica e uma padaria escola, ampliando as oportunidades educacionais da comunidade.

Planos para este ano

Neste ano, a ONG planeja expandir suas ações para o município de Taiobeiras, Minas Gerais, e fortalecer parcerias estratégicas para ampliar seu impacto. Além disso, já captou recursos suficientes para garantir a continuidade das operações até meados de 2026 e conta com uma reserva financeira equivalente a seis meses de despesas fixas.

Como participar?

As inscrições podem ser feitas pelo site BTG Soma Educação até o dia 15 de abril.