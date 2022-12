Briga por talentos: com vagas sobrando no Brasil, este setor paga salários de até R$35 mil

Você deve se lembrar que, apesar da alta demanda por máscaras descartáveis, luvas de proteção e álcool em gel (hoje facilmente encontrados em farmácias, mercados e sites de compra de todo o país), no início da pandemia a oferta destes produtos ainda era escassa. O que fez com que clientes disputassem as poucas unidades disponíveis nas prateleiras e os preços subissem consideravelmente.

Dados da plataforma JáCotei mostraram, por exemplo, que o preço médio de um frasco de álcool em gel de 500 ml chegou a disparar 161% na primeira semana de março de 2020, saltando de R$ 16,06 para R$ 41,99.

Esse movimento pode ser explicado com a ajuda de um dos princípios fundamentais da economia clássica: a lei da oferta e demanda – segundo a qual, preço e procura se relacionam em proporção inversa. Ou seja, quanto menor for a oferta de determinado produto, mais alto será o seu valor e vice-versa.

A mesma premissa é replicada no mercado de trabalho: quanto menos profissionais preparados e disponíveis para atuar em determinada área, mais altos tendem a ser os salários oferecidos pelas empresas para atraí-los. Foi isso que aconteceu com os profissionais de TI no início da década de 1990 (quando as empresas corriam para iniciar seus processos de digitalização) e que acontece agora com as profissões verdes, resultado da crescente pressão da sociedade para que as empresas se tornem ambiental e socialmente mais responsáveis a fim de frear as mudanças climáticas.

Nesse cenário, uma nova profissão se destaca: a carreira em ESG – que, carente de mão-de-obra qualificada, já paga salários na casa dos R$10 mil para cargos de entrada e de até R$35 mil para posições mais estratégicas, segundo dados da consultoria Robert Half.

“Os indicadores do ESG estão cada vez mais conquistando espaço e relevância no mercado financeiro atual, sendo indispensáveis para a tomada de decisões no universo corporativo. O profissional preparado para lidar com as questões ESG é cada dia mais procurado e valorizado, mas faltam pessoas especialistas no tema”, diz um trecho da edição mais recente do tradicional Guia Salarial da Robert Half.

Segundo o mesmo material, mais da metade (55%) das empresas brasileiras sofre atualmente com essa escassez de especialistas em ESG. Não à toa, a faixa salarial ofertada para estes profissionais chama a atenção.

Afinal, o que faz um analista de ESG?

Do inglês, environmental, social and governance, a sigla ESG diz respeito a um conjunto de práticas adotadas pelas empresas em prol de uma operação com menos impactos negativos para o meio ambiente, mais positivo para a sociedade e que ajude a tornar a governança corporativa mais responsável e transparente com relação a sua tomada de decisões.

Assim, o profissional de ESG é aquele que conhece estas práticas e fica responsável por planejar e monitorar sua implementação – garantindo que o discurso sustentável seja, de fato, colocado em prática nas organizações.

De acordo com um levantamento realizado pela consultoria Accenture, a expectativa é de que 22,5 milhões de empregos na área sejam criados nos próximos 10 anos.

Como se especializar em ESG?

Para ajudar quem deseja trabalhar com ESG, mas não sabe ao certo por onde começar, a EXAME Academy apresenta, entre os dias 9 e 17 de janeiro, uma série de encontros virtuais e gratuitos sobre o tema.

Apresentado por Renata Faber, diretora de ESG da EXAME, o treinamento Carreira em ESG abordará desde assuntos mais básicos (como a definição do que é ESG) até reflexões aprofundadas sobre como o tema impacta o mercado e a economia global atualmente. Seu principal objetivo, no entanto, é mostrar aos participantes como começar a construir uma carreira em ESG – área que tem levado profissionais a cargos de gestão em empresas e instituições milionárias. “Vou mostrar como é possível conquistar um trabalho com propósito real aliado a salários mais altos e mostrar o mapa para construir uma carreira em ESG”, promete Renata.

Após assistirem aos quatro vídeos, todos os participantes receberão um certificado de participação para incluir no currículo. Para ter acesso ao conteúdo gratuitamente, os interessados devem se inscrever no site oficial do projeto clicando no botão abaixo.

Não fique de fora! Acompanhe a série gratuita Carreira em ESG e descubra como ingressar neste mercado que já movimenta trilhões de dólares!