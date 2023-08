BRF Pet, Daki, Flora e outras empresas estão com vagas abertas. Veja como se inscrever

AeC

A AeC, empresa de call center brasileira, está com 841 vagas presenciais para contratação imediata de atendente, em sua unidade de João Pessoa (PB). Além de remuneração compatível com o mercado, a empresa oferece outros benefícios como: plano de saúde, plano odontológico, plano de carreira e universidade corporativa. Atualmente, a companhia já conta com cerca de 6 mil colaboradores na capital da Paraíba.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e conhecimento de informática. O cadastro pode ser feito no site da empresa (sou.aec.com.br). A primeira etapa do recrutamento é uma avaliação on-line.

Inscrições: acesse o portal de vagas da AeC

O Hospital Albert Einstein, está com 40 oportunidades abertas para PCD ‘s na cidade de São Paulo (SP). As vagas são para Jovem Aprendiz e fazem parte de um programa que visa contribuir para a inclusão e o desenvolvimento de profissionais que querem ingressar no mercado de trabalho, através de capacitação profissional com aulas teóricas e atuação prática em diversas áreas do Hospital.

Inscrições: acesse o portal de vagas do hospital Albert Einstein

BRF Pet, empresa no segmento de pet food para cães e gatos, está com vagas abertas para atuação nas regiões sul e sudeste, incluindo as principais capitais como Porto Alegre e Curitiba, além de oportunidades em cidades como Campinas, Ivoti, Foz do Iguaçú e Joinville. Há oportunidades para os níveis médio, técnico e superior, em cargos como Consultor Técnico Veterinário, Analista de Governança de TI, Técnico de Segurança do Trabalho Jr, Vendedor, Comprador, Expedidor, entre outras.

Entre os benefícios, além de um robusto programa de treinamentos, a companhia oferece assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale alimentação e VR ou refeição no local.

Inscrições: acesse a página oficial de vagas da BRF Pet

O aplicativo de mercado Daki abriu mais de 280 vagas de emprego em seus três estados de atuação: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As vagas são para shopper, que atua nas dark stores, realizando desde a seleção do produto até a organização do estoque. As oportunidades também são destinadas para pessoas com deficiência.

Entre os benefícios estão: vale transporte, vale refeição, plano odontológico, TotalPass, plano de saúde, seguro de vida, descontos nas compras Daki e créditos na plataforma.

Inscrições: acesse o portal de vagas de acordo com a cidade:

- São Paulo (SP),

- Santos (SP),

- Rio de Janeiro (RJ)

- Belo Horizonte (MG).

O Grupo Fleury, empresa de medicina e saúde do Brasil, está em busca de 50 novos profissionais para trabalhar como Operador de Teleatendimento I, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Por ser uma empresa que presta serviços em saúde, o atendimento é para realizar agendamentos de exames.

Inscrições: acesse o site de acordo com a cidade desejada:

O restaurante Grupo Madero está com uma grande oportunidade de emprego para pessoas com deficiência (PCD). As vagas estão disponíveis para os cargos de auxiliar de cozinha e auxiliar de restaurante e não é exigida experiência prévia para participar do processo seletivo.

As oportunidades oferecem um contrato de trabalho no modelo CLT e benefícios como: alimentação no local, vale-transporte ou moradia e plano de saúde e odontológico.

Inscrições: os interessados devem acessar a página do Grupo Madero

Flora

A Flora, indústria do Grupo J&F e detentora de marcas como Francis, Neutrox e Minuano, está com oportunidades de emprego para as áreas de Merchandising, Vendas, Customer Service, Marketing, Trade Marketing, Administrativo, Logística, Pesquisa & Desenvolvimento, Compliance, Qualidade e Segurança do Trabalho, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraíba, Bahia, Ceará e Sergipe.

Além do salário compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios, como seguro de vida, vale transporte, vale refeição e programa de treinamentos.

Inscrições: acesse o site da Flora

A MadeiraMadeira, principal plataforma online de móveis e decoração da América Latina, está ofertando mais de 145 vagas por todo Brasil, além das oportunidades para trabalhar em suas guides-shops - loja em que o consumidor pode ver e experimentar os produtos e recebê-los em casa.

O colaborador terá direito a benefícios como vale refeição, alimentação e transporte, gympass, plano de saúde e odontológico (sem mensalidade e sem coparticipação), e seguro de vida prudential. Além desses benefícios, estão inclusos também bônus e comissões de venda.

Inscrições: para acessar as oportunidades, acesse o portal de vagas do MadeiraMaderia