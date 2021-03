BRF, Inter e Shell abrem vagas em programas de formação e treinamento

O grupo BRF, o banco Inter e a pretroleira multinacional Shell estão com programas de educação, focados em formação e treinamento de profissionais que estão em diversas fases da carreira.

As oportunidades são de formação de liderança, cursos de programação e workshops de empreendedorismo.

BRF

A BRF, que é dona de marcas como Sadia e Perdigão, está com inscrições abertas para um programa que formará os futuros gerentes comerciais do grupo. A empresa busca por profissionais que tenham ensino superior e alguma experiência em liderança comercial. Todo o processo será digital e começa a a partir do dia 3 de fevereiro.

Intitulada Acelera Vendas 2021, a iniciativa prevê 20 vagas distribuídas nas unidades regionais da empresa em todo o país. Podem participar profissionais com no mínimo um ano de experiência em liderança na área de vendas.

Os selecionados passarão por uma trilha de desenvolvimento voltada para a atuação como líder comercial da BRF e o processo será conduzido de forma totalmente digital. O salário é compatível com o mercado e há bônus por metas e participação em resultados.

Inscrições: quem desejar participar do processo seletivo deve se inscrever no site BRF Talentos até 3 de março.

Após confirmada a inscrição, o processo segue com a Jornada BRF, avaliação de competências, avaliações on line, painel virtual e etapa final de entrevistas com líderes da BRF. Os aprovados começarão a trabalhar na companhia em maio.

Inter

O banco digital Inter distribuirá, ao longo do ano 2021, 30 mil bolsas de estudo online e gratuitas para formação de desenvolvedores em todo o país. A iniciativa faz parte de uma parceria entre o hub de inovação, Órbi Conecta, e a plataforma de cursos Digital Innovation One, além das empresas mineiras Localiza, MRV e o próprio Inter.

Cada empresa criará bootcamps de estudo com suas próprias trilhas de conhecimento dentro da plataforma e os profissionais interessados terão a oportunidade de aprender as linguagens de programação mais demandadas pelo mercado.

Inscrições: as inscrições podem ser feitas de 2 a 27 de fevereiro, pelo site do programa. Os alunos terão até 75 dias para concluir uma jornada de 80 horas de formação em JAVA.

Shell

Jovens de 20 a 34 anos, com ensino médio completo e residência fixa no estado do Rio de Janeiro, já podem se candidatar para participar da edição de 2021 do programa de empreendedorismo Shell Iniciativa Jovem.

O programa busca engajar os empreendedores em atividades como palestras e workshops. Devido à pandemia de Covid-19, o formato completo do programa ainda está em definição e será divulgado em breve, tendo sempre como prioridade a saúde dos participantes.

Inscrições: os interessados em ingressar na turma deste ano, que começa no mês de abril, devem se inscrever no site até o dia 28 de fevereiro.