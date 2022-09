BRF está com bolsas de estudo para curso online de programação na Digital House

A BRF, por meio do Instituto BRF, associação privada responsável por direcionar os investimentos sociais da fabricante de alimentos no Brasil, em parceria com a Digital House está lançando um programa de bolsas de estudo para formar profissionais na área de tecnologia.

Batizado de IBRF Tech, o programa prevê a oferta de 25 bolsas de estudos integrais do curso de Desenvolvimento Web Full Stack NET e é direcionada para pessoas com deficiência.

"O IBRF Tech nasce com a proposta de contribuir para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, de forma conectada às necessidades de formação de profissionais de tecnologia”, afirma Gabriele Candido, coordenadora do Instituto BRF.

Atualmente, no Brasil, apenas 1% das pessoas com deficiência está empregada, e entre os adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), 85% estão desempregados.

Quem pode se inscrever no IBRF Tech?

Para participar, é preciso que as pessoas candidatas sejam autistas, ou tenham deficiência física ou intelectual, além de ter idade maior ou igual a 18 anos, ensino médio completo e residir em território brasileiro.

Não há necessidade de conhecimento prévio em programação. As pessoas candidatas devem estar disponíveis, ainda, para assistir aulas em período noturno, às segundas, quartas e sextas-feiras. As aulas serão online e ao vivo e o curso terá duração de cinco meses.

O conteúdo do curso abrange Git/GitHub, Introdução à .NET, Visual Studio, Banco de Dados, .NET Frameworks, Teste, HTML5 + CSS3, Javascript Front, Angular e Projeto integrador.

Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de outubro no site do Programa IBRF Tech.

Sobre o Instituto BRF

O Instituto BRF é uma associação privada para direcionar de forma estratégica os investimentos sociais da BRF. Fundado em 2012, seu objetivo é promover comunidades sustentáveis, fomentando inclusão socioeconômica, inovação social e cidadania corporativa, a partir da educação e da alimentação, combatendo o desperdício de alimentos.

Desde a sua criação, por meio das ações de voluntariado e projetos de investimento direto, o Instituto BRF já impactou mais de 1 milhão de pessoas, mobilizou 30.000 voluntários e realizou mais de 2 mil ações sociais em 60 cidades ao redor do país.