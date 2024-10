BRF abre vagas para estágio em agropecuária com bolsa-auxílio acima de R$ 2,4 mil

A BRF, empresa de alimentos dona de marcas como Sadia, Perdigão e Qualy, está com vagas para estagiário de Agropecuária em 19 cidades das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os estudantes farão parte do universo da companhia que está presente em 127 países e possui 100 mil funcionários e 300 mil clientes no mundo.

Os estagiários poderão acompanhar a rotina dos animais em propriedades rurais que compõem a integração, vivenciar os processos agropecuários junto aos extensionistas, sanitaristas e supervisores, e visitar processos que constituem a cadeia de produção (fábricas de ração, cadeias de reprodução, incubatórios e frigoríficos).

Quais são os requisitos?

Os interessados precisam cursar o último semestre dos seguintes cursos: Agronomia, Medicina Veterinária ou Zootecnia, com previsão de formação Julho de 2025 (estágio curricular).

Além disso, os estudantes precisam ter:

Mais de 18 anos,

Carteira vacinal atualizada,

Disponibilidade de atuar 8 horas diárias,

O inglês será um diferencial.

ATT: Como parte de suas iniciativas para promover a diversidade e a inclusão, também há oportunidades para pessoas com deficiência.

Quais são os benefícios?

A companhia oferece bolsa-auxílio de R$ 2,465 mil e conta com os seguintes benefícios:

Assistência médica e odontológica;

Vale Refeição ou Alimentação;

Seguro de Vida;

Vale Transporte.

Como participar?

O prazo das inscrições vai até o dia 27 de outubro e poderão ser feitas diretamente no site de talentos da BRF.