Braskem abre 370 vagas para Programa de Estágio 2023

A petroquímica Braskem está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2023. O objetivo é reforçar os valores da empresa e atrair o público universitário e técnico com ênfase na contratação de mulheres, pessoas negras e pessoas com deficiência.

VEJA TAMBÉM:

A meta para o estágio universitário é contratar 50% de profissionais do gênero feminino, 45% de pessoas negras e 5% de pessoas com deficiência. Já para o estágio técnico, a meta é contratar 50% de mulheres e 45% de pessoas negras.

Nesta edição, serão oferecidas mais de 370 vagas para São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Alagoas. O Programa de Estágio da Braskem tem duração de um a dois anos, com início a partir de janeiro de 2023.

“Na Braskem, o programa de estágio é muito valorizado, e os estagiários têm um papel fundamental nas áreas em que atuam. Enquanto empregadores, nós assumimos o compromisso de potencializar o desenvolvimento de grupos minorizados, que historicamente foram privados de oportunidades e acessos”, explica Camila Fossati, Diretora de Desenvolvimento Organizacional da companhia.

Quem pode se inscrever no Programa de Estágio da Braskem?

As vagas são para estudantes de nível universitário que estejam cursando a partir do segundo ano de graduação nos mais diversos cursos superiores.

Já os estudantes de nível técnico precisam ter, no mínimo, um ano de vínculo com a instituição de ensino nos cursos de:

Química;

Plásticos; Mecânica;

Automação;

Eletrônica;

Eletroeletrônica;

Meio Ambiente;

Segurança do Trabalho;

Petroquímica.

Os interessados devem ter disponibilidade para estagiar de 30 a 40 horas semanais.

Quais os benefícios oferecidos pela Braskem?

Os benefícios para o estágio universitário são:

bolsa auxílio,

vale-transporte ou estacionamento,

vale-refeição ou refeitório,

convênio médico,

seguro de vida.

Pessoas que tenham até o nível básico de inglês são elegíveis a uma bolsa de estudo e, como ação afirmativa, pessoas que se declaram pretas ou pardas são elegíveis independentemente do nível de proficiência.

Já para o Estágio Técnico os benefícios são:

bolsa auxílio,

vale-transporte,

refeitório no local,

convênio médico,

seguro de vida.

Pessoas que tenham até o nível básico de inglês são elegíveis a uma bolsa de estudo e, como ação afirmativa, pessoas que se declaram pretas ou pardas são elegíveis independentemente do nível de proficiência.

Jornada preta

Para atingir as metas propostas, a Braskem aposta na Jornada Preta, um formato que busca ampliar a experiência do público negro, de maneira a impulsionar e potencializar o ingresso de pessoas universitárias negras no mercado de trabalho e aumentar a sua representatividade dentro da Braskem.

A iniciativa acontecerá em uma plataforma imersiva da Bettha, startup do Grupo Companhia de Talentos, onde o candidato trilha um caminho com vídeos e podcasts e acessa o canal para realizar as inscrições para o Programa de Estágio Braskem.

A plataforma também possibilita interações em um fórum gerenciado por um administrador da Bettha, para engajar as pessoas em determinados assuntos e fazer a mediação de discussões.

A plataforma passa operar a partir de 22 de agosto, com conteúdo exclusivo e gratuito que estará disponível durante todo o período de inscrições.

A trilha de podcasts sobre carreira e protagonismo dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, é uma ótima oportunidade de aprender sobre como se preparar para entrevistas e questões raciais no mundo corporativo.

Os interessados poderão se inscrever entre 15 de agosto e 12 de setembro pelo site da Braskem.