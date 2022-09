Boticário e AWS oferecem curso gratuito de computação em nuvem; saiba como se inscrever

Nesta segunda-feira, 5, o Grupo Boticário, em parceria com a Amazon Web Services (AWS), promove a primeira edição do "Massive Sessions", uma série de encontros online e gratuitos para capacitação em computação em nuvem.

A iniciativa, segundo as empresas envolvidas no projeto, é começar a capacitar profissionais brasileiros com a tecnologia em nuvem, uma ferramenta já muito utilizada e que deve ganhar ainda mais tração entre muito negócios no Brasil nos próximos anos.

Até 2024, a empresas pretendem formar cerca de 300 mil pessoas em todo Brasil no uso dessa nova tecnologia. Vale dizer que o setor de de infraestrutura em nuvem já é um mercado de mais de US$ 60 bilhões e está em constante mudança e aperfeiçoamento.

Dividido em três pilares, o projeto oferecerá cursos, workshops e atividades híbridas (presenciais e online) gratuitas ou de baixo investimento junto a instituições de ensino superior, organizações sem fins lucrativos e startups.

Os tópicos discutidos vão desde conceitos mais básicos sobre o sistema em nuvem até sua usabilidade mais prática em diversos cenário diferentes.

O plano também inclui ações voltadas ao GB Ventures - programa de aceleração de startups do Grupo Boticário – e ao Desenvolve – programa que oferece formação gratuita em tecnologia para pessoas em situação de vulnerabilidade social, reforçando o compromisso da empresa com a sociedade por meio da promoção da educação e da capacitação pessoal e profissional.

Como participar do treinamento gratuito em Cloud

Para participar, os interessados devem se inscrever na página do projeto. O primeiro encontro do curso "Massive Sessions" ocorre nesta segunda-feira, 5, às 9h. Os próximos encontros serão realizados nos dias 11 de novembro e 12 de dezembro.

