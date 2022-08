Boston Group abre inscrições para evento gratuito sobre mercado de tecnologia para mulheres

A multinacional do setor de consultoria empresarial Boston Consulting Group (BCG) está com as inscrições abertas para a nova rodada do seu programa "Women in Digital", uma iniciativa do grupo para conectar talentos femininos a realidade das carreiras do setor digital. O evento é aberto para todas as mulheres interessadas no setor de tecnologia, mesmo que não tenha experiência ou formação na área.

VEJA TAMBÉM:

O evento, que é gratuito e acontecerá em 1º de setembro, dará às participantes a oportunidade de conhecer projetos de mulheres que trabalham em na área digital do próprio BCG, além de apresentar as frentes de negócios da consultoria.

O encontro será virtual, em inglês (algumas sessões serão em português), e é aberto a todas as mulheres interessadas na área de tecnologia.

Como se inscrever

As interessadas em participar do evento sobre carreira no mercado de tecnologia promovido pelo Boston Consulting Group podem realizar as inscrições até o final de agosto na página oficial de eventos do BCG.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.