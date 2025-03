O que você escolheria como bônus: uma experiência internacional ou uma recompensa financeira? Em 2025, os funcionários da Next Shipping poderão escolher entre um bônus equivalente a 18 salários extras ou uma viagem para assistir ao Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1.

A empresa catarinense, especializada em logística de carne internacional, tem se destacado no mercado de trabalho com um programa de participação nos resultados, que já levou funcionários para a Disney e Barcelona. Para Evandro Turatto, fundador e diretor executivo da Next Shipping, a estratégia é clara: "Pessoas valorizadas constroem empresas extraordinárias".

“Nosso objetivo é criar um ambiente onde os funcionários se sintam parte de um projeto com um propósito claro e positivo. Isso resulta em uma equipe altamente motivada, qualificada e comprometida, pronta para oferecer excelência aos clientes”, afirma Turatto.

Cultura inspirada em Senna, Steve Jobs e Disney

Fundada em 2017 com apenas três funcionários, a Next Shipping busca ser referência na valorização de pessoas e hoje conta com um time de 180 funcionários. Seu modelo de gestão inovador rendeu à empresa o apelido de “Google de Itajaí”, graças aos benefícios diferenciados e à cultura organizacional única, estruturada a partir de três grandes ícones:

Ayrton Senna – Representa os valores da empresa, como disciplina, dedicação e superação.

– Representa os valores da empresa, como disciplina, dedicação e superação. Steve Jobs – Simboliza a inovação e os resultados, com uma abordagem disruptiva na gestão de pessoas.

– Simboliza a inovação e os resultados, com uma abordagem disruptiva na gestão de pessoas. Walt Disney – Inspira a valorização da experiência, tanto dos clientes quanto dos funcionários.

"Imaginamos a Next como uma pessoa: quem ela seria? Quais valores e comportamentos teria? Foi assim que moldamos nossa cultura, com base nessas três referências”, conta Turatto.

De onde veio a ideia do prêmio?

O programa de incentivo começou em 2019, com a primeira premiação levando funcionários de estagiário a diretores para a Disney. A iniciativa surgiu da sugestão de uma funcionária, que propôs uma campanha interna baseada em metas, com um prêmio impactante para toda a equipe. Desde então, a ação se consolidou como uma tradição da empresa.

“Mais do que um benefício, essa iniciativa reforça nossa cultura organizacional, que aposta no reconhecimento como estratégia de engajamento e retenção de talentos”, diz Turatto.

A bonificação, que normalmente é comum na área comercial, na Next é baseada no alcance das metas da empresa como um todo, e não apenas em resultados individuais ou de um único setor.

"O modelo de reconhecimento reflete a cultura da Next Shipping, que valoriza o trabalho coletivo e incentiva a alta performance em todas as áreas", afirma o executivo.

Parte dos funcionários da Next Shipping na Disney em 2019 (Next Shipping/Divulgação)

Viagem ou dinheiro no bolso? O sucesso dos 18 salários extras

Inicialmente, as premiações eram exclusivamente viagens, mas a empresa percebeu que alguns funcionários preferiam uma recompensa financeira para realizar projetos pessoais. Em 2024, testou um novo formato: O resultado? Sucesso absoluto.

"Superamos 120% da meta projetada e distribuímos os 18 salários para quase toda a empresa”, afirma Turatto, que finaliza neste mês o pagamento da última parcela do bônus.

Diante do impacto positivo, a iniciativa foi mantida para 2025. O nome da campanha deste ano, "Fórmula Next", que faz referência ao GP da Fórmula 1, na Itália - que poderá ser o destino final dos premiados.

Funcionários da Next Shipping recebendo o bônus de 18 salários este ano (Next/Divulgação)

Memórias para a vida toda

A experiência de participar das viagens oferecidas pela Next Shipping vai além do turismo. Amanda Bosini, executiva de vendas, foi uma das premiadas na campanha "Touro de Ouro", que resultou na viagem para Barcelona em 2023. “Foi minha primeira viagem para a Europa. Cada momento era uma novidade e uma emoção”, conta Amanda.

O analista operacional Rubens Berti, que acompanhou a evolução do programa, já participou de diversas edições. “Estive no Vale Sonho, nas viagens para a Disney e em Barcelona. Difícil escolher qual foi a melhor”, afirma.

Inovação e bem-estar como pilares do crescimento

A Next Shipping também aposta na tecnologia e no desenvolvimento humano. Para 2025, pretende expandir o uso da inteligência artificial, investindo em treinamentos e aprimoramento de habilidades.

“Não buscamos IA para reduzir a equipe, mas para crescer de forma sustentável, mantendo o ser humano como protagonista”, diz Turatto.

Além disso, a empresa conta com um robusto programa de bem-estar, o "Be Well", que oferece suporte psicológico e estratégias para evitar o burnout. “Não normalizamos o burnout. Pelo contrário, tratamos isso com seriedade. Queremos um ambiente saudável e equilibrado para nossos funcionários”, afirma o co-CEO.

Em 2024, a Next Shipping superou R$ 100 milhões em faturamento fiscal, ultrapassando os 120% da meta comercial. Para 2025, o desafio é manter o ritmo de crescimento e possibilitar novamente a ativação do bônus de 18 salários extras ou da viagem para a Itália.

"Nosso crescimento vai além dos números; está no impacto que geramos nas pessoas. Queremos proporcionar um ambiente onde os funcionários encontrem propósito, tenham oportunidades reais de crescimento e vivam experiências inesquecíveis. Essa é a marca que queremos deixar", afirma Turatto.