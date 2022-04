Spread oferece 20 mil bolsas de estudo e quer contratar desenvolvedores

Com o intuito de diminuir o apagão de talentos que vive o Brasil na área de tecnologia, a Spread, empresa de serviços e negócios digitais, em parceria com a DIO, ecossistema de educação tecnológica, estão oferecendo mais de 20 mil bolsas de estudo para formação fullstack com foco em desenvolvimento front-end.

Veja também:

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

Tiago Leifert muda de carreira e é contratado por gigante do streaming

Além de ofertar um curso profissionalizante em tecnologia, a Spread busca com a iniciativa resolver a sua demanda por profissionais de tecnologia.

O bootcamp, que oferece mais de 90 horas de cursos, desafios práticos e mentorias exclusivas para aprofundar conhecimentos técnicos em front-end com HTML, CSS, JavaScript e sua biblioteca React, servirá como ponto focal de contratação para a empresa.

As contratações neste bootcamp são para estagiários que cursam ensino superior em áreas de tecnologia ou para devs nível júnior com pelo menos um ano de experiência. Os interessados podem residir em qualquer lugar do país, pois as vagas são 100% home office.

A Spread, que já conta com um time de quase 2 mil funcionários, usará o bootcamp para procurar pessoas capacitadas e jovens talentos para integrar seu time, mas, segundo a empresa, o foco é no próprio desenvolvimento do mercado profissional de tecnologia no Brasil - que sofre com a falta de profissionais e uma alta demanda de empresas.

“Procuramos talentos que queiram se desenvolver com a gente trabalhando em equipe, prezando pela colaboração, respeito e integridade em todas as etapas dos nossos processos” diz Marcus Vinicius, Diretor de Pessoas na Spread.

Como se inscrever

Para aqueles que ficaram interessados no programa de capacitação tecnológica oferecido pela parceria entre Spread e DIO e buscam uma oportunidade de ingressar nesse mercado em ascensão, basta se cadastrar na página oficial do programa.

As inscrições vão até o dia 6 de maio.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.