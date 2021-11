Fundação oferece bolsas de 100% para Harvard, MIT e Columbia

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

A Fundação Behring está oferencendo bolsas de estudo integrais para brasileiros nas universidades de Harvard, Columbia e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

As bolsas Behring Scholars são para graduação no MIT, graduação e mestrado na Escola de Engenharia da Columbia University (Columbia Engineering), mestrado e doutorado na Escola de Engenharia de Harvard (Harvard SEAS).

De acordo com a Fundação Behring, o objetivo do programa é “destravar o potencial de talentos brasileiros para a economia digital”, além de “ajudar a construir uma massa crítica de pessoas de alto potencial e comprometidas a apoiar o ecossistema de tecnologia e empreendedorismo no Brasil”.

As bolsas de estudo fazem parte de um amplo número de parcerias que a fundação mantém com diversas universidades e instituições de apoio e fomento à educação dentro e fora do Brasil. Além das universidades de Harvard, Columbia e MIT, há parceiros, como a Fundação Estudar e a Central Única das Favelas (CUFA).

Como funcionam as Behring Scholars

Podem concorrer para as Behring Scholars estudantes brasileiros, ou que residam no Brasil, aprovados nos programas que mantém parceria com a Behring. O perfil dos bolsistas, chamados Behring Fellows, deve demonstrar comprometimento com o Brasil e objetivo de transformar o país por meio de tecnologia e inovação. Além disso, os alunos devem comprovar esse potencial através do histórico.

As bolsas são renováveis e cobrem todos os anos dos cursos. Para graduação, os subsídios cobrem 100% dos custos do programa, já para o mestrado e doutorado há tanto bolsas parciais quanto integrais.

Os programas que oferecem as Behring Scholars são:

MIT – Graduação;

– Graduação; Escola de Engenharia de Columbia (Columbia Engineering) – Graduação e Mestrado;

– Graduação e Mestrado; Escola de Engenharia de Harvard (Harvard SEAS) – Mestrado e Doutorado.

Além das bolsas, a Fundação Behring trabalha em parceria com a Fundação Lemann e, dessa forma, os Behring Fellows podem participar das atividades e iniciativas internacionais ligadas ao Brasil de ambas as fundações.

Como se candidatar

As bolsas Behring são um dos caminhos possíveis para estudantes que não têm possibilidade de cobrir os gastos de uma graduação ou pós internacional.

Para concorrer, os alunos devem participar dos processos de application de cada universidade e, após serem aprovados, tornam-se elegíveis para as bolsas sem necessidade de candidatura específica.

De acordo com a Fundação Behring, “os candidatos que forem aprovados no processo de admissão da universidade e que têm o perfil desejado são automaticamente considerados para a bolsa”.

