Bolsas de até R$ 135 mil para curso de treinamento profissional no Canadá; se inscreva

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

A província do Québec, no Canadá, está com inscrições abertas para estudantes internacionais que desejam realizar programas de treinamento profissional no país. Os cursos oferecidos são de todas as áreas, humanas, exatas e biológicas. Podem se inscrever candidatos de qualquer nacionalidade, com exceção de cidadãos canadenses e franceses.

As bolsas de estudos podem variar de $ 14.000, cerca de R$ 73.000, até $ 26.000, cerca de R$ 135.500, e incluem seguro saúde. Ao todo, os valores investidos pelo Québec no programa é de $ 700.000, quantia suficiente para oferecer cerca de 30 bolsas por ano. O auxílio financeiro pode ser usado para cobrir as despesas de subsistência do aluno durante os estudos.

Como se inscrever para as bolsas

Para se inscrever, os candidatos devem ter mais de 18 anos, morar fora do Canadá antes do programa de treinamento profissional iniciar e não receber outros tipos de bolsas de estudo. Além disso, é necessário comprovar um aporte financeiro de CAD $3.000 (cerca de R$ 12.000).

Os programas de treinamento profissional oferecidos pela província do Québec são:

Administração, Comércio e Informática;

Agricultura e Pescas;

Artes;

Cuidados de Beleza;

Edifícios e Obras Públicas;

Química e Biologia;

Comunicações;

Eletrotecnologia;

Meio Ambiente e Manejo Florestal;

Serviços de Alimentação e Turismo;

Florestal e Papel e Celulose;

Serviços de Saúde;

Mecânica de Manutenção;

Fabricação Mecânica;

Tecnologia Metalúrgica;

Operações de Mineração e Site;

Manutenção de Equipamentos Motorizados;

Marcenaria e Fabricação de Móveis.

Inscrições abertas para curso online e gratuito para fazer pós-graduação no exterior

Mais detalhes sobre os programas podem ser acessados neste link (disponível aqui). Os documentos exigidos no processo de inscrição são os seguintes:

2 cartas de referência preenchidas por 2 pessoas diferentes (confira o modelo neste link, disponível aqui);

disponível aqui); 1 cópia da página principal do passaporte;

Cópia da certidão de nascimento;

Cópia de todas as transcrições para cada um dos programas mencionados na seção de documentos acadêmicos;

Cópia de todos os diplomas obtidos;

Cópia de todos os prémios, distinções ou distinções recebidas;

Proficiência em inglês (TOEFL, IELTS, entre outro).

Mais detalhes sobre o processo de seleção e critérios de elegibilidade dos bolsistas neste link (disponível aqui). As inscrições podem ser feitas através deste link (disponível aqui). Interessados devem se inscrever até o dia 5 de agosto.

