Boa liderança não é só carisma: veja a habilidade técnica mais importante para ser um bom líder

Pouco importa se é a primeira vez em um cargo de liderança ou se as experiências desse tipo são vastas, ser um profissional de alta gestão que é referência e inspira os outros é sempre um processo desafiador.

Para alguns, o segredo está nas habilidades comportamentais: sentir empatia, gerenciar bem as emoções, ter uma escuta ativa e respeitar o espaço dos outros – não há como negar que uma boa gestão exige comportamentos como esses. No entanto, somente atitudes podem não ser suficientes. Um profissional de alto escalão também precisa de habilidades técnicas, como as finanças.

É a compreensão profunda do orçamento que permite às lideranças tomarem decisões informadas e estratégicas. E quando um líder combina habilidades financeiras com as soft skills, ele se torna um profissional imbatível. Além de um exemplo em comportamentos e atitudes, seu estilo de liderança vira um modelo de gestão de alta performance e de resultados extraordinários.

Foi assim com Tim Cook e Jeff Bezos, que se tornaram referências de como a boa liderança associada ao conhecimento fundamentado em finanças pode fazer toda a diferença. Veja, abaixo, a história desses líderes e saiba como se inspirar nos passos deles para se tornar um gestor inspirador.

Como Tim Cook e Jeff Bezos podem inspirar líderes?

Tim Cook: olhou para as finanças e evitou a falência da Apple

Em 1997, a Apple estava à beira da falência, mas a volta de Steve Jobs mudou a trajetória da empresa. Jobs simplificou a linha de produtos, focou em melhorias de design e funcionalidade e implementou um rigoroso controle de engenharia.

Tim Cook: ele recebeu 98,7 milhões de dólares da Apple em 2021. (Mario Anzuoni/Reuters)

Para estabilizar a Apple, Jobs trouxe Tim Cook, que otimizou a cadeia de suprimentos e custos, renegociou contratos com fornecedores e utilizou indicadores financeiros para melhorar a eficiência operacional. Isso contribuiu significativamente para a sustentabilidade e lucratividade da empresa.

Com a morte de Jobs, Cook assumiu como CEO e levou a Apple a se tornar a empresa mais valiosa do mundo – comprovando que uma gestão financeira sólida e estratégica é a chave para o sucesso de qualquer organização.

Jeff Bezos: identificou tendência e criou um negócio rentável

Que Jeff Bezos foi pioneiro todo mundo sabe. Em 1994, ele abandonou seu emprego e aproveitou os primeiros passos da internet para lançar uma livraria online, que anos depois viria a se tornar a Amazon. Mas a visão pioneira de Bezos não seria nada sem seu profundo conhecimento em gestão financeira.

Jeff Bezos (Andrew Harrer/Bloomberg/Getty Images)

Essa habilidade permitiu que a empresa operasse com um modelo de ciclo de caixa favorável em que o pagamento dos clientes era recebido antes que os fornecedores fossem pagos. Foi essa estratégia que financiou o crescimento da Amazon sem a necessidade de grandes quantidades de capital externo.

Hoje, com uma fortuna de mais de US$ 200 bilhões, Bezos é um dos homens mais ricos do mundo e uma referência quando o assunto é identificar grandes tendências e montar um negócio sustentável a longo prazo.

Mas como desenvolver essa habilidade?

Reforçando o seu compromisso com a democratização da educação, a Faculdade EXAME apresenta, entre os dias 14 e 22 de outubro, uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas – um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação. Dessa vez, serão 2 mil vagas disponíveis.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

