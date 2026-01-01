Boa liderança não é só carisma: veja a habilidade técnica mais importante para ser um bom líder

(Javier Zayas Photography/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 05h00.
Pouco importa se é a primeira vez em um cargo de liderança ou se as experiências desse tipo são vastas, ser um profissional de alta gestão que é referência e inspira os outros é sempre um processo desafiador.
Para alguns, o segredo está nas habilidades comportamentais: sentir empatia, gerenciar bem as emoções, ter uma escuta ativa e respeitar o espaço dos outros – não há como negar que uma boa gestão exige comportamentos como esses. No entanto, somente atitudes podem não ser suficientes. Um profissional de alto escalão também precisa de habilidades técnicas, como as finanças.
É a compreensão profunda do orçamento que permite às lideranças tomarem decisões informadas e estratégicas. E quando um líder combina habilidades financeiras com as soft skills, ele se torna um profissional imbatível. Além de um exemplo em comportamentos e atitudes, seu estilo de liderança vira um modelo de gestão de alta performance e de resultados extraordinários.
Foi assim com Tim Cook e Jeff Bezos, que se tornaram referências de como a boa liderança associada ao conhecimento fundamentado em finanças pode fazer toda a diferença. Veja, abaixo, a história desses líderes e saiba como se inspirar nos passos deles para se tornar um gestor inspirador.
Em 1997, a Apple estava à beira da falência, mas a volta de Steve Jobs mudou a trajetória da empresa. Jobs simplificou a linha de produtos, focou em melhorias de design e funcionalidade e implementou um rigoroso controle de engenharia.
Para estabilizar a Apple, Jobs trouxe Tim Cook, que otimizou a cadeia de suprimentos e custos, renegociou contratos com fornecedores e utilizou indicadores financeiros para melhorar a eficiência operacional. Isso contribuiu significativamente para a sustentabilidade e lucratividade da empresa.
Com a morte de Jobs, Cook assumiu como CEO e levou a Apple a se tornar a empresa mais valiosa do mundo – comprovando que uma gestão financeira sólida e estratégica é a chave para o sucesso de qualquer organização.
Que Jeff Bezos foi pioneiro todo mundo sabe. Em 1994, ele abandonou seu emprego e aproveitou os primeiros passos da internet para lançar uma livraria online, que anos depois viria a se tornar a Amazon. Mas a visão pioneira de Bezos não seria nada sem seu profundo conhecimento em gestão financeira.
Essa habilidade permitiu que a empresa operasse com um modelo de ciclo de caixa favorável em que o pagamento dos clientes era recebido antes que os fornecedores fossem pagos. Foi essa estratégia que financiou o crescimento da Amazon sem a necessidade de grandes quantidades de capital externo.
Hoje, com uma fortuna de mais de US$ 200 bilhões, Bezos é um dos homens mais ricos do mundo e uma referência quando o assunto é identificar grandes tendências e montar um negócio sustentável a longo prazo.
