Bill Gates diz que a IA está chegando para duas profissões que antes estavam à prova de tecnologia

A inteligência artificial está prestes a transformar profissões historicamente protegidas da automação — como a medicina e a educação.

A avaliação é de Bill Gates, um dos nomes mais influentes da tecnologia mundial, que afirmou, durante entrevista ao podcast People by WTF, que a IA poderá resolver a escassez global de médicos e professores, um problema que persiste há décadas em diferentes regiões do mundo.

O alerta de Gates não é novo, mas ganha relevância diante dos dados atuais. Nos Estados Unidos, um relatório da Associação de Faculdades Médicas Americanas (AAMC) projeta um déficit de até 86 mil médicos até 2036.

Já em países como Índia e nações do continente africano, a ausência de profissionais da saúde é um desafio constante, agravado por desigualdades socioeconômicas. “A IA entrará e fornecerá QI médico, e não haverá escassez”, afirmou Gates durante a entrevista.

As reflexões de Gates extrapolam medicina e educação

Gates também projeta que áreas operacionais — como construção civil, limpeza, fábricas e logística — também sentirão os impactos do avanço da automação robótica.

Empresas como a Nvidia já estão desenvolvendo robôs humanoides capazes de executar tarefas como coletar itens em armazéns ou limpar ambientes industriais.

Essa transição aponta para uma exigência profissional cada vez mais evidente: compreender e acompanhar o avanço da inteligência artificial não será mais uma escolha, mas uma necessidade. Dominar essas ferramentas — ou, ao menos, entender seu funcionamento — pode significar a diferença entre permanecer relevante no mercado ou ser substituído por soluções mais eficientes.

