Bilionário revela segredo para salário de 6 dígitos mesmo sem diploma: ‘Estaria escrevendo prompts’

Imagine ter 16 anos novamente e a chance de construir um negócio capaz de gerar um salário de seis dígitos por ano – mesmo sem um diploma universitário. Essa é a oportunidade que o bilionário Mark Cuban diz que agarraria sem pensar duas vezes.

Em uma entrevista recente ao CNBC Make It, Cuban compartilhou como começaria do zero se precisasse de um dinheiro extra. Segundo ele, o segredo está em começar criando prompts para inteligência artificial, como o ChatGPT ou o Gemini.

A estratégia é simples e poderosa: primeiro, ele aprenderia a criar comandos para os modelos de IA. Depois, ensinaria seus amigos a usar essas técnicas para melhorar suas notas na escola e, finalmente, ofereceria esse conhecimento para pequenas e médias empresas, muitas delas ainda dando os primeiros passos no universo da IA. “Eu estaria ensinando essas empresas, mesmo com 16 anos”, disse Cuban.

A ideia do bilionário tem fundamento. Isso porque a engenharia de prompts é uma habilidade que qualquer um pode aprender e o potencial de ganhos é gigantesco.

Segundo a matéria da CNBC (com dados da ZipRecruiter), enquanto tutores de IA começam ganhando cerca de US$ 30.000 por ano, engenheiros de prompts em tempo integral podem faturar até US$ 129.500.

Leve seu conhecimento em IA para outro nível

Nesse novo cenário, a inteligência artificial não é apenas uma ferramenta, mas um aliado estratégico para quem deseja progredir profissionalmente. A diferença entre usar IA para simples tarefas e explorá-la como catalisador de novas formas de trabalhar pode ser o que separa o profissional comum daquele que realmente se destaca.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

