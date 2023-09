Belgo Arames abre inscrições para o Programa de Estágio 2024 com bolsa-auxílio de até R$ 1864

A Belgo Arames, empresa do setor de transformação de arames de aço, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2024.

Com sede em Minas Gerais e em diferentes regiões estratégicas do Brasil, neste ano a empresa oferta 63 vagas, distribuídas para as cidades de Contagem, Sabará, Vespasiano e Itaúna, em Minas Gerais, Osasco e Sumaré, em São Paulo, e Feira de Santana, na Bahia. O processo seletivo será feito pela primeira vez pela startup brasileira bettha, especializada em recrutamento e seleção com qualificação.

Quais são os requisitos?

Estudantes que estejam cursando o penúltimo ou o último ano da graduação ou técnico,

Disponibilidade para estagiar por até 2 Anos,

Conhecimento em Pacote Office,

Disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

Quais são os benefícios?

Bolsa auxílio entre R$ 1.350 e R$ 1.864;

Vale transporte,

Estacionamento gratuito,

Seguro de vida,

Refeição nas unidades,

Vale refeição para os dias de home office,

Gympass,

Modelo híbrido de trabalho,

Programa de Desenvolvimento, com a mentoria de profissionais de referência no mercado.

Como será o processo seletivo?

O processo seletivo será feito pela primeira vez pela startup brasileira bettha, especializada em recrutamento e seleção com qualificação e será composto pelas seguintes etapas:

Inscrição,

Triagem e testes online,

Painel com a equipe de Recursos Humanos e gestores da empresa,

Entrevista individual,

Evento presencial, para que os candidatos possam conhecer a empresa de perto.

“Essa é uma oportunidade para profissionais em formação iniciarem sua carreira em uma empresa que valoriza a essência e a singularidade das pessoas. Criamos ambientes para nossos profissionais se expressarem e poderem ser quem eles realmente são”, afirma Clarisse Drummond, diretora de Gente, Cultura e Engajamento da Belgo Arames.

A Belgo apoia e busca cada vez mais estimular a diversidade, a inclusão e a igualdade no ambiente laboral e incentiva a candidatura às vagas independentemente de raça, gênero, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, idade ou deficiência.

Como se inscrever?

Os interessados em se inscrever no Programa de Estágio Belgo Arames 2024 precisam se inscrever até o dia 08/10 no site da Belgo Arames.