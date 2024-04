Bayer abre mais de 100 vagas de estágio no Brasil com bolsa-auxílio de até R$ 2.800

Estão abertas as inscrições para um novo ciclo do Programa de Estágio da multinacional Bayer, com mais de 100 vagas em suas três áreas de negócio (agrícola, farmacêutica e bens de consumo), além de funções corporativas. As oportunidades são distribuídas em vários estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

Quais são os requisitos?

Como pré-requisitos, no caso do Estágio Técnico é necessário ter:

Vínculo com colégio técnico;

Possibilidade para assinatura de estágio por até dois anos.

Para as vagas de Estágio Superior, é preciso ter:

Pelo menos um ano disponível para o estágio;

Estar cursando a partir do 2º ano da graduação ou 1º ano do curso tecnólogo.

Para as vagas de Superior Agro, os estudantes devem:

Cursar o último ano da graduação;

Possuir de cinco meses a um ano para estágio.

O programa tem foco no desenvolvimento dos talentos selecionados e por isso a nova turma terá acesso a uma trilha de aprendizagem em temas como Visão de Projetos, Inteligência Emocional, Carreira, Performance, Transformação Digital e Inovação.

“O estágio é uma porta de entrada importante para a experiência profissional, onde os novos talentos têm a oportunidade não apenas de aprender, mas também de trocar conhecimentos com muitas pessoas e se desenvolver para o futuro que deseja seguir”, afirma Renata Prestes, recrutadora na área de Aquisição de Talentos da Bayer Brasil.

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio que será de R$ 1.200,00 para “estágio técnico” (30h/semana); R$ 2.100,00 para “estágio superior” (30h/semana) e R$ 2.800,00 para “superior do agro” (40h/semana), o programa de estágio da Bayer também oferece:

Auxílio médico (com extensão para dependentes legais),

Auxílio odontológico,

Conte Comigo (assistência psicológica, financeira e jurídica, coaching de saúde e bem-estar),

GymPass,

Subsídio para medicamentos,

Seguro de vida,

Short Friday (depende das vagas e localidades de atuação)

Vale Transporte* ou ônibus fretado e refeições* (a depender das vagas e localidades de atuação)

Refeitório no local ou Vale Refeição (a depender da localidade),

Curso de idiomas.

Como se candidatar?

Estudantes de todas as áreas de atuação podem se inscrever até 24 de abril diretamente no site da Bayer.