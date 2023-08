Bauducco®abre inscrições para Programa de Estágio sem restrição de idade e com regime híbrido

A Bauducco®, tradicional fabricante de panetones e biscoitos, se uniu ao bettha, startup brasileira especializada em recrutamento e seleção, para anunciar o novo programa de estágio da companhia. Ao todo são 25 vagas em aberto, sem restrição de idade e para formato híbrido de trabalho.

Com foco na jornada de desenvolvimento profissional dos estudantes de diversas áreas, a parceria busca dar mais oportunidade para pessoas pretas, pardas e vindas de comunidades e periferia das cidades de São Paulo, Guarulhos, Mogi Das Cruzes e Extrema (MG).

A estrutura do novo programa de estágio Bauducco® será semelhante a processos de trainees, com módulos de capacitação, praças de aprendizagem, cafés com CEO, treinamentos à distância e projetos especiais.

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio, a empresa oferecerá aos estagiários:

Assistência médica;

Seguro de vida;

Refeição no local;

Modelo híbrido;

Estacionamento ou Vale Transporte;

Desconto nos produtos da loja.

Quais são os requisitos?

Cursando um desses cursos de Ensino Superior: Engenharia Química, Produção, Alimentos, Elétrica, Mecatrônica, Industrial, Computação, Administração, Marketing, Ciências Contábeis, Economia, Ciências da Computação, Análise de Dados, Publicidade e Propaganda, Psicologia e Análise de Sistemas;

Disponibilidade de estagiar dois anos;

Ter conhecimento em Pacote Office;

Residir em uma dessas cidades: São Paulo, Guarulhos, Mogi Das Cruzes e Extrema;

Disponibilidade para 6h diárias.

Como se inscrever?

O processo seletivo contará com 4 etapas:

Inscrições;

Assessments online e testes;

Entrevistas;

Admissão.

Para participar do processo seletivo, os estudantes devem se inscrever até o dia 20 de setembro no site do Programa de Estágio da Bauducco.

O projeto será finalizado em outubro de 2023, com a seleção de 25 estagiários.