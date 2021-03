Bank of America planeja que novos contratados trabalhem em escritórios

O Bank of America disse que os 1.800 recém-formados que está contratando serão treinados online, mas provavelmente trabalharão nos escritórios.

Treinamento e orientação virtuais, assim como qualquer licença necessária, começarão em julho para essas contratações do banco com o objetivo de ter novos funcionários nos escritórios em outubro, disse o Bank of America na terça-feira.

As atribuições nos escritórios dependerão das condições de saúde nos Estados Unidos, enquanto o país busca se recuperar da pandemia de Covid-19, disse a empresa.

“Nosso objetivo é que você possa fazer isso em seu escritório designado em outubro, trabalhando ao lado de colegas e da equipe do Bank of America”, disse a empresa por e-mail aos novos contratados.

“Iremos notificá-lo sobre nossos planos finais com bastante antecedência e forneceremos pelo menos uma semana para que você se realoque conforme necessário.”

Um ano depois de Wall Street mandar funcionários para casa em massa, as perspectivas de um amplo retorno estão mais claras.

No JPMorgan Chase, centenas de estagiários devem trabalhar nos escritórios do banco em Nova York e em Londres nos próximos meses, enquanto o Citigroup começará a trazer mais trabalhadores de volta aos escritórios em julho.

O Goldman Sachs disse à nova classe de estagiários de verão que poderão trabalhar nos escritórios da empresa.

À medida que os bancos avaliam onde os novos contratados devem trabalhar, também buscam contratar mais mulheres, afro-americanos e pessoas de outros grupos historicamente sub-representados.

No Bank of America, mais de 50% das contratações de universitários em tempo integral deste ano virão de diversas origens, disse o banco, sem dar mais detalhes.