Banco PAN é eleito uma melhores empresas do mercado financeiro para se trabalhar

Todo ano, a consultoria global Great Place to Work® (GPTW) certifica e reconhece as Melhores Empresas para Trabalhar em 109 nações ao redor do mundo. No ranking deste ano, no Brasil, o Banco PAN foi eleito uma das cinco companhias com melhor ambiente organizacional do segmento financeiro no país.

Para chegar ao resultado, a consultoria faz uma avaliação extensa e também minuciosa, considerando os melhores climas e práticas institucionais de capital humano sob o ponto de vista dos próprios colaboradores.

A premiação ainda endossa as iniciativas sólidas que vêm sendo adotadas pela área de Recursos Humanos do banco ao longo dos anos, para criar um ambiente capaz de desenvolver o potencial individual e colaborativo de seus funcionários.

Segundo o Banco PAN, que atua como uma plataforma digital completa focada em pessoas físicas, o reconhecimento do GPTW reforça o compromisso da instituição com a construção de uma cultura inovadora, diversa e meritocrática.

“Acreditamos no potencial dos nossos colaboradores e por isso praticamos uma escuta ativa dos nossos clientes internos, investindo em ações efetivas para promover a constante evolução do que nos é apontado como oportunidades e que auxiliem na construção de um lugar cada vez melhor para se trabalhar”, comenta Camila Corá, diretora de RH, Jurídico, ESG e Ouvidoria da empresa.

Ouvir os times é a chave

Foi a partir dessa abertura para receber os feedbacks dos colaboradores que o Banco PAN estabeleceu os valores que a organização preza e coloca em prática diariamente.

A organização oferece, por exemplo, benefícios diferenciados, que vão desde psicologia online, telemedicina e extensão da licença equiparada familiar, até programas de desenvolvimento personalizados, incentivos à educação e especialização, além de ações voltadas para diversidade e inclusão.

O resultado é visível: de acordo com o Great Place to Work® Brasil, 85% dos funcionários do Banco PAN dizem que a empresa é um ótimo lugar para trabalhar, bem acima da média, de 70%, dos colaboradores das empresas do mercado financeiro na América Latina.

“Estamos muito orgulhosos de estar entre as cinco empresas com melhores práticas e ambiente no setor. O reconhecimento do nosso time é o que nos motiva a seguir em frente”, diz Camila Corá.