Banco BV está com vagas de estágio e Jovem Aprendiz; salários chegam a R$ 2,9 mil

O Banco BV está com inscrições abertas para os seus programas de Estágio e Jovem Aprendiz 2023. Serão diversas vagas em todas as diretorias do banco e abrangendo três modelos de trabalho: presencial, flexível e home office.

Com o tema “você em todas as suas versões”, o Programa de Talentos BV vai selecionar pessoas que buscam inovar em suas carreiras, pautadas na sustentabilidade e consciência.

Para os estágiarios, os pré-requisitos são: formação a partir de julho de 2024 (bacharel, tecnólogo e licenciatura), disponibilidade para trabalhar em São Paulo (SP) e para estagiar 6h diárias.

Como vai fuciona os programas de Estágio e Jovem Aprendiz 2023 do Banco BV?

Durante o programa, os participantes terão Trilhas de Desenvolvimento com workshops de temas variados para desenvolver habilidades comportamentais e técnicas, além de conhecerem mais sobre o banco e seus produtos.

As vagas para os modelos de trabalho presencial e flexível são voltados para aplicantes que moram na cidade ou no estado de São Paulo, devido à necessidade de deslocamento até a matriz do banco. Já para as oportunidades no modelo remoto, os candidatos podem ser de qualquer cidade do país.

Qual o salário dos programas de Estágio e Jovem Aprendiz 2023 do Banco BV?

Para jovem aprendiz, a remuneração é de R$ 1.212,00, e a de estagiário é de R$ 2.921,64. Juntamente com as bolsas auxílio referentes a cada um dos tipos de vagas, os selecionados também receberão:

vale refeição e alimentação;

vale transporte (para as vagas de modelo flexível);

planos de saúde e odontológico;

seguro de vida.

Como se inscrever nos programas de Estágio e Jovem Aprendiz 2023 do Banco BV?

Os intereressados devem se inscrever até o dia 16 de novembro por meio deste link para as vagas de jovem aprendiz.

Já para as oportunidades de estágio, os interessados devem se inscrever neste site. Os selecionados iniciarão as atividades em fevereiro de 2023.

