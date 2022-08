Baía ou Bahia? Precavenho ou precavejo? Veja essas e outras dúvidas comuns de português

Pergunta o leitor: “Afinal, os advérbios ‘sim’, ‘não’ podem apresentar plural?”

Como advérbios, não. O que pode haver é um processo de derivação, ou seja, a palavra passará a ser um substantivo. Vamos aos casos:

O escritor esqueceu vários nãos da personagem.

A professora disse dois sins ao alunos aprovados.

É possível observar o determinante antes do substantivo; de um lado, há o termo “vários”; de outro, o numeral “dois”. Com o artigo definido, os sins e os nãos proferidos na sentença.

VEJA TAMBÉM:

BAÍA OU BAHIA

Apesar de os nomes próprios estarem sujeitos às mesmas regras dos nomes comuns, os nomes geográficos já consolidados historicamente não sofrem alteração na sua grafia.

No rigor normativo, Bahia – por exemplo – deveria ser Baía (esta forma remete apenas à parte do litoral em que a terra recua, formando um pequeno golfo).

Bahia – o nome do estado brasileiro - já estava consagrada pelos brasileiros e, assim, permaneceu.

PRECAVER

No presente do indicativo, é precavenho ou precavejo? Dúvida cruel de muita gente.

O fato é que o verbo “precaver” é defectivo. Todos os defectivos são aqueles para os quais faltam formas flexionais. Alguns exemplos clássicos: banir, colorir, demolir, adequar, reaver.

Sendo assim, a solução está no uso de uma expressão com significado semelhante. Que significa “precaver”? É acautelar com antecipação, prevenir, precatar. Se não há “precavenho” ou “precavejo”, busca-se um “tomo cuidado”, um “previno” ou o que é muito comum como resposta em concursos: “acautelo-me”.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.etimo.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.