Azul abre 186 vagas para pilotos e anuncia novo ciclo de expansão

O processo seletivo da Azul 2026 contemplará diferentes etapas e perfis de experiência (Guilherme Mion/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17h58.
A Azul Linhas Aéreas e sua unidade regional, a Azul Conecta, anunciaram a abertura de 186 novas vagas para pilotos, marcando o início de um novo ciclo de crescimento da companhia nos próximos meses.
Do total, 160 profissionais atuarão na Azul e 26 na Azul Conecta, considerada a principal porta de entrada para quem deseja construir carreira como piloto dentro do grupo.
O movimento reflete o momento de transformação e fortalecimento da companhia, segundo Daniel Tkacz, vice-presidente de Operações da Azul.
“Passamos por transformações significativas que estão impulsionando a Azul para um futuro ainda mais sólido e promissor. Com isso, abrimos as portas para que novos pilotos possam fazer parte da família Azul”, afirma o executivo.
A empresa, segundo Tkacz, também abrirá novas vagas para comissários de bordo em todo o país.
O processo seletivo da Azul contemplará diferentes etapas e perfis de experiência. Na frota principal, a companhia opera aeronaves Airbus A330, A320/321, Embraer 195 e ATR, enquanto a Azul Conecta utiliza Cessna Grand Caravan e o Pilatus PC-12.
A Azul Conecta, criada há cinco anos para fortalecer a aviação regional, já se consolidou como referência em conectividade aérea no país. Em 2024, acumulou 31 mil horas de voo e, atualmente, opera 24 aeronaves em 44 destinos, com uma média de 1,2 mil voos e 10,8 mil assentos por mês.
No primeiro semestre de 2025, foram 7,2 mil voos e 28 mil clientes transportados, levando acesso aéreo a regiões em que a alternativa seria apenas o deslocamento fluvial.
As vagas serão disponibilizadas no site oficial da Azul Linhas Aérea no início de 2026.