Carreira

Azul abre 186 vagas para pilotos e anuncia novo ciclo de expansão

Companhia abrirá também oportunidades para comissários em todo o país. As vagas são para 2026, veja como se preparar

O processo seletivo da Azul 2026 contemplará diferentes etapas e perfis de experiência (Guilherme Mion/Divulgação)

O processo seletivo da Azul 2026 contemplará diferentes etapas e perfis de experiência (Guilherme Mion/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 17h58.

Tudo sobreAzul
A Azul Linhas Aéreas e sua unidade regional, a Azul Conecta, anunciaram a abertura de 186 novas vagas para pilotos, marcando o início de um novo ciclo de crescimento da companhia nos próximos meses.

Do total, 160 profissionais atuarão na Azul e 26 na Azul Conecta, considerada a principal porta de entrada para quem deseja construir carreira como piloto dentro do grupo.

O movimento reflete o momento de transformação e fortalecimento da companhia, segundo Daniel Tkacz, vice-presidente de Operações da Azul.

“Passamos por transformações significativas que estão impulsionando a Azul para um futuro ainda mais sólido e promissor. Com isso, abrimos as portas para que novos pilotos possam fazer parte da família Azul”, afirma o executivo.

A empresa, segundo Tkacz, também abrirá novas vagas para comissários de bordo em todo o país.

Oportunidades em diferentes níveis de experiência

O processo seletivo da Azul contemplará diferentes etapas e perfis de experiência. Na frota principal, a companhia opera aeronaves Airbus A330, A320/321, Embraer 195 e ATR, enquanto a Azul Conecta utiliza Cessna Grand Caravan e o Pilatus PC-12.

A Azul Conecta, criada há cinco anos para fortalecer a aviação regional, já se consolidou como referência em conectividade aérea no país. Em 2024, acumulou 31 mil horas de voo e, atualmente, opera 24 aeronaves em 44 destinos, com uma média de 1,2 mil voos e 10,8 mil assentos por mês.

No primeiro semestre de 2025, foram 7,2 mil voos e 28 mil clientes transportados, levando acesso aéreo a regiões em que a alternativa seria apenas o deslocamento fluvial.

Quais são os requisitos?

Comandante Azul Conecta:

  • Horas de voo serão analisadas pelo Comitê de Recrutamento de Pilotos;
  • Licença de Piloto Comercial;
  • Habilitação MNTE – Válida;
  • Habilitação IFR – Válida;
  • CMA de 1ª classe (PC) emitido no Brasil – Válido
  • Proficiência em inglês nível ICAO 4 ou superior: é um diferencial;
  • Passaporte Brasileiro – Válido;
  • Curso Superior é uma vantagem, não é requisito mínimo.

Copiloto Azul Conecta:

  • Horas de voo serão analisadas pelo Comitê de Recrutamento de Pilotos;
  • Licença de Piloto Comercial;
  • CMA de 1ª classe (PC) emitido no Brasil – Válido;
  • Proficiência em inglês nível ICAO 4 ou superior – é um diferencial;
  • Passaporte Brasileiro – Válido;
  • Habilitação MNTE – Válida;
  • Habilitação IFR – Válida;
  • Curso Superior é uma vantagem, não é requisito mínimo;

Copiloto Azul Linhas Aéreas:

  • Horas de voo serão analisadas pelo Comitê de Recrutamento de Pilotos;
  • Licença de Piloto Comercial;
  • Habilitação MLTE ou TIPO - Válida
  • Habilitação IFR - Válida
  • Jet Training ou Experiência em Multi-Crew (Empresa RBAC 121/135);
  • Experiência recente (mínimo de 3 pousos e 3 decolagens nos últimos 90 dias)
  • CCT PLA – PLA Teórico;
  • CMA de 1ª classe (PC) emitidos no Brasil – Válido
  • Proficiência em inglês nível ICAO 4 ou superior válido (2 meses) – requisito mínimo;
  • Passaporte Brasileiro – Válido;
  • Visto Americano B1/B2 –Válido ou Cidadania Europeia;
  • Curso Superior é uma vantagem, não é requisito mínimo

Como se inscrever?

As vagas serão disponibilizadas no site oficial da Azul Linhas Aérea no início de 2026.

