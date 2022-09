AWS promove evento virtual gratuito sobre carreira em tecnologia para mulheres; acompanhe

Nesta quinta-feira, 15, a AWS (Amazon Web Services), plataforma de tecnologia em nuvem da gigante do varejo Amazon, promove um evento gratuito com o objetivo de incentivar a entrada de mais mulheres no mercado de tecnologia, principalmente nas áreas de computação em nuvem - especialidade da AWS.

O evento será realizado de forma virtual e permite a inscrição gratuita de qualquer mulher interessada na área de tecnologia, ainda que não tenha experiência profissional ou técnica na área.

"Nossa maneira de ver e contribuir com essa comunidade é global, diversificada e inclusiva, por isso preparamos uma agenda muito especial para inspirar, motivar e conectar alunxs e educadorxs ao próximo nível de sua carreira em tecnologia", diz a AWS na página do evento.

Batizado de "Mulheres em Cloud", o evento tem a missão de motivar e inspirar as mulheres que desejam seguir uma carreira em tecnologia e, ao mesmo tempo, conectar essas alunas com profissionais mulheres que já atuam na área.

O evento, que se inicia às 17h desta quinta-feira, terá uma série de palestras e painéis com diversas executivas, programadoras, pesquisadoras e outras mulheres que atuam, de forma direta ou indireta, com o setor de tecnologia.

Algumas das palestrantes são mulheres que trabalham diretamente com a AWS em diversos cargos, como arquitetas de softwares e programadoras.

Acerca do conteúdo, os painéis passeiam por diversos temas conectados com a área de tecnologia, com um olhar específico para o papel da mulher nesse mercado. Haverá palestras sobre inclusão e diversidade no mercado de profissionais de tecnologia, um painel de como acelerar sua carreira digital, além de uma série de conversas sobre educação e computação em nuvem.

Mulheres são apenas 20% dos profissionais de tech

Na última terça-feira, 13, foi comemorado o dia do programador, um tipo de profissional que vem ganhando cada vez mais atenção e sendo muito demandado, principalmente no Brasil.

Entretanto, essa euforia na carreira de tech não parece ser para todos, já que as profissionais mulheres não possuem tanto a comemorar. Embora em alta, a carreira em tecnologia é marcada por uma desigualdade de gênero enorme no país.

Segundo dados da pesquisa Profissionais de tecnologia no Brasil em 2021 da Revelo, empresa de recrutamento e seleção de profissionais do setor, as mulheres ainda representam apenas 20% do mercado de tecnologia.

O levantamento analisou o perfil de de 33 mil profissionais de tecnologia, em especial as pessoas desenvolvedoras, além de mais de 1,8 milhão de buscas realizadas por empresas que estão recrutando.

Como acompanhar o evento gratuito da Amazon

As mulheres que sempre se interessaram pelo setor de tecnologia e gostariam de participar do evento promovido pela AWS devem realizar a inscrição no site oficial do evento.

O evento será transmito pela plataforma GoToWebinar e terá com 3h de duração.

