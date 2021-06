AWS e iFood vão formar de graça 3 mil pessoas em computação em nuvem

O iFood e a Amazon Web Services (AWS) se juntaram para anunciar um novo programa de formação na área de tecnologia. As empresas vão formar 3 mil profissionais de graça em computação em nuvem.

O programa de capacitação visa ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade ou desemprego a entrar em uma posição iniciante no setor de tecnologia e na promissora carreira de computação em nuvem.

E a iniciativa faz parte do compromisso social do iFood em formar 25 mil pessoas na área de tecnologia e de levar educação para 10 milhões de brasileiros e brasileiras até 2026.

Nos últimos meses, o iFood já começou a colocar em prática programas com instituições parcerias, como a Resilia, com cursos de ciência de dados para pessoas de baixa renda, e o Reprograma, um curso gratuito de programação para mulheres cis e trans.

Em abril, a empresa firmou parceria com a Cubos Academy para oferecer 120 bolsas integrais de estudos no curso Programação do Zero.

Agora, a AWS organizou uma agenda de palestras, workshops, acompanhamento digital e laboratórios, além da aplicação prática do conteúdo. O programa foi elaborado pela equipe de Treinamento e Certificação da AWS e vai abordar os elementos gerais de nuvem.

No dia 22 de julho, acontece a primeira fase do curso com evento online das 18h00 às 21h30. É possível reservar seu lugar na sala virtual pelo site.

