Avaliações online: o que está por trás do “eu recomendo” que move milhões?

As opiniões deixadas por consumidores na internet se tornaram um termômetro essencial para medir a percepção sobre marcas e produtos. Mais do que simples feedbacks, elas podem funcionar como uma poderosa ferramenta de marketing capaz de influenciar decisões de compra e impulsionar as vendas.

Um estudo da Harvard Business School revela que até 98% dos consumidores confiam nas avaliações online ao decidir o que comprar — e, muitas vezes, valorizam esses comentários mais do que as próprias descrições dos produtos.

Mas nem toda review é igualmente persuasiva. Segundo uma pesquisa publicada no Journal of Retailing, que analisou mais de 110 mil avaliações de compras na internet, os comentários mais valorizados pelos consumidores são aqueles que expressam ideias de lealdade – quando o avaliador afirma que voltaria a usar o serviço e que o recomendaria.

Técnica adaptada ao contexto

Para além disso, os especialistas quiseram entender qual tipo de frase — “eu recomendo” ou “eu compraria de novo” — gera mais confiança e influencia mais a decisão de compra. A resposta varia conforme a frequência com que o item é adquirido.

Quando se trata de produtos de consumo rotineiro, como vinho, refeições ou serviços como limpeza dentária, frases como “compraria novamente” soam mais naturais e, portanto, mais confiáveis. Já no caso de bens e serviços adquiridos com pouca frequência — como um carro ou um procedimento odontológico complexo —, a recomendação direta (“eu recomendo”) tende a ser mais convincente.

Isso acontece por causa da confiança que a avaliação transmite. Em compras do dia a dia, faz sentido alguém dizer que compraria o produto de novo, porque é algo que as pessoas usam com frequência. Já em compras mais raras, como um tratamento caro, dizer que compraria outra vez pode soar forçado. Nesses casos, uma simples recomendação parece mais verdadeira — e, por isso, mais convincente.

Dados como aliados da estratégia

Esse estudo é um exemplo claro de como o marketing baseado em dados pode aprimorar a tomada de decisões. A partir da análise do que vem sendo falado sobre seu produto ou marca, é possível transformar avaliações espontâneas em insights estratégicos, ajudando marcas a se comunicarem de forma mais eficaz com o público.

Com o estudo, fica o alerta: incentivar os clientes a deixarem comentários com expressões-chave, como “eu recomendo” ou “eu compraria de novo”, pode ser uma estratégia poderosa, desde que usada de forma adequada ao tipo de produto oferecido.

Destaque-se no mercado e viralize a sua marca

Em tempos de e-commerce e consumidores cada vez mais conectados as redes, saber interpretar e aplicar o conteúdo das avaliações deixadas pode ser a diferença entre uma marca que apenas vende e outra que conquista seus consumidores — gerando fidelização e recorrência.

