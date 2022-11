Aula de MBA em ESG do Ibmec será disponibilizada gratuitamente no próximo dia 8; participe

Já pensou se você tivesse a chance de assistir a uma aula de uma das mais tradicionais escolas de negócios do país gratuitamente? Pois é justamente isso que a EXAME está promovendo.

Na próxima terça-feira, 8 de novembro, às 19h30, irá ao ar a Masterclass MBA em ESG. Ela faz parte do conteúdo introdutório do MBA homônimo, oferecido pelo Ibmec em parceria com a EXAME, e tem como tema central o ESG — sigla em inglês para as boas práticas ambientais, sociais e de governança, que têm ajudado a transformar o mercado.

Ao longo dos últimos meses, a busca por profissionais capazes de implementar iniciativas focadas nesta agenda dentro das empresas teve um aumento exponencial, com o número de postos de trabalho relacionados ao ESG passando de 531 em maio de 2021 para 1.049 em maio deste ano, segundo relatório da consultoria britânica GlobalData. De acordo com informações da agregadora de dados Glassdoor, a remuneração mensal para estes profissionais costuma atingir a casa dos cinco dígitos.

Ou seja, a mastreclass promovida pela EXAME representa uma boa oportunidade para começar a se especializar em um setor em expansão, que paga salários acima da média, mas ainda sofre com a falta de profissionais capacitados.

“Vou mostrar como é possível conquistar um trabalho com propósito real aliado a salários mais altos e mostrar o mapa para construir uma carreira em ESG”, promete Renata Faber, diretora de ESG da EXAME e professora da masterclass.

Para ter acesso ao conteúdo gratuitamente, basta realizar a sua inscrição na página oficial do evento. Vale lembrar que pessoas de qualquer área de formação podem participar do treinamento — independentemente de terem ou não conhecimento prévio sobre ESG.

Ao final do encontro, aqueles que tiverem interesse em continuar se aprofundando no tema, terão acesso em primeira mão às condições especiais de Black Friday para se matricular no MBA do Ibmec.

O que faz um profissional de ESG na prática?

O profissional de ESG atua para garantir que atitudes alinhadas a pautas como gestão de risco, transparência fiscal e redução dos impactos da cadeia de produção sejam tomadas dentro das empresas. Na prática, as ações vão desde promover programas de treinamento interno sobre estas temáticas para os funcionários, até desenvolver estratégias para reduzir a pegada de carbono da empresa e monitorar indicadores de desempenho.

Veja algumas habilidades importantes para o bom desempenho do cargo:

Dominar os fundamentos ESG;

Saber promover gestão de risco;

Possuir conhecimento sobre materialidade e economia circular;

Ter um bom relacionamento com stakeholders.

Carreira e propósito alinhados

O impacto positivo do ESG não é percebido "apenas" no meio ambiente ou no faturamento das empresas em que ele é implementado, mas também no senso de realização dos profissionais que atuam na área. Para ter ideia, na Pesquisa Profissionais de Sustentabilidade, realizada pela Abraps em parceria com a consultoria Delloite, 70% dos entrevistados afirmaram que a realização pessoal foi a maior motivação para trabalhar na área. Outras respostas incluíram "admiração pelo tema" e "retorno financeiro".



