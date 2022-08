Atos está com mais de 300 vagas de emprego em tecnologia; há possibilidade de home office

A Atos, líder global em transformação digital, está com cerca de 300 vagas de emprego abertas para as áreas de Service Desk, Suporte On Site, Programação de Software e SAP.

Com sede em São Paulo (SP) e com um Centro de Inovação e Tecnologia, recém reinaugurado em Londrina (PR), a companhia procura, principalmente, por profissionais de tecnologia, como Analistas de Service Desk, Desenvolvedores de software, Consultores em SAP, Consultores de negócios e Gerentes de projetos.

Além de benefícios tradicionais, como plano de saúde e odontológico, previdência privada, seguro de vida e vale-refeição, os funcionários também podem contar com patrocínio para certificações e cursos de idiomas.

“Um grande diferencial das nossas posições é também a oportunidade de atuar em grandes projetos de clientes de diferentes áreas e mercados, e em alguns casos, clientes internacionais. Enriquecendo ainda mais a experiência do colaborador, com trocas multiculturais”, afirma Alexandre Benatti, Diretor de Recursos Humanos da Atos na América do Sul.

O processo seletivo inclui a análise do currículo, entrevistas e, em alguns casos, testes relacionados à área.

Além disso, parte das oportunidades são em modelo de trabalho remoto, permitindo o recrutamento de profissionais do Brasil todo. Todas as vagas e mais informações estão disponíveis na página do Linkedin da Atos.

