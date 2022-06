Assaí está com mais de 4 mil vagas de emprego em todo Brasil; se inscreva

O Assaí Atacadista está com 4.450 vagas de emprego abertas, que incluem 737 oportunidades para atuação no seu atual parque de lojas, centros de distribuição e escritórios em todo o país e mais de 3.700 oportunidades para as unidades em construção que serão inauguradas até o fim deste ano, em linha com o seu plano de expansão que prevê a abertura de cerca de 50 novas lojas em 2022.

VEJA TAMBÉM:

Como se sair bem na entrevista de emprego? Confira o passo a passo

Para 70% dos brasileiros, empresas não sabem lidar com saúde mental

Três perguntas da entrevista de emprego que você precisa saber a resposta

Segundo a rede, o plano do Assaí é gerar mais de 14 mil novos postos de trabalho no total até dezembro.

Todas as vagas são elegíveis a pessoas com deficiência e incluem oportunidades em diferentes áreas e cargos – entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço.

As oportunidades atuais estão disponíveis nos Estados de São Paulo, Paraná, Ceará, Bahia, Tocantins e Distrito Federal e novas vagas serão anunciadas nos próximos meses pela empresa conforme avançar o calendário de abertura das novas lojas.

Os interessados e interessadas nas oportunidades em aberto devem se cadastrar exclusivamente no site de contratação. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado de maneira híbrida, com etapas online e presenciais.

Confira as vagas por localidade:

Araraquara (SP) – São mais de 250 vagas de emprego abertas para a cidade de Araraquara. As oportunidades são para compor o time da nova loja que está sendo convertida a partir do antigo hipermercado localizado na Avenida José Bonifácio, nº 483. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site https:// expansaoassaiararaquara.gupy. io/ até o dia 15 de junho.

São Bernardo do Campo (SP) – São 342 vagas de emprego abertas na cidade de São Bernardo do Campo. As oportunidades são para compor o time da nova loja que está sendo convertida a partir do antigo hipermercado localizado na Rua Garcia Lorca, nº 301, próximo à Rodovia Anchieta. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site https:// expansaoassaianchieta.gupy.io/ , até o dia 15 de junho.

Salvador (BA) – São 511 vagas de emprego abertas para a cidade de Salvador. As oportunidades são para compor o time das novas lojas localizadas no bairro Cabula e na Av. Vasco da Gama, que serão inauguradas nos próximos meses. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente no link: https:// expansaoassaisalvador.gupy.io/ até o dia 15 de junho.

Fortaleza (CE) – São 250 vagas de emprego abertas para a cidade de Fortaleza As oportunidades são para compor o time da nova loja que está sendo convertida a partir do antigo hipermercado localizado na Avenida Senador Fernandes Távora, bairro Jóquei Clube. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site https:// expansaoassaiparangaba.gupy. io/ até o dia 15 de junho.

Itatiba (SP) – São 290 vagas de emprego abertas para a cidade de Itatiba. As oportunidades são para compor o time da nova loja que está sendo convertida a partir do antigo hipermercado localizado na Av. Luiz E. Bianchi, nº 120, bairro Jardim Arizona. Os interessados e interessadas devem se cadastrar no site https:// expansaoassaiitatiba.gupy.io/ ou enviarem o currículo através do e-mail rhvolante.mp@assai.com. br até o dia 30 de junho.

Palmas (TO) – São 302 vagas de emprego abertas para a cidade de Palmas. As oportunidades são para compor o time da nova loja que está sendo convertida a partir do antigo hipermercado localizado na Quadra 402 Sul, Avenida NS 2. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site https:// expansaoassaipalmas.gupy.io/ ou enviarem o currículo através do e-mail rhvolante.mf@assai.com. br até o dia 30 de junho.

Curitiba (PR) – São 595 vagas de emprego abertas para a cidade de Curitiba. As oportunidades são para compor o time das novas lojas que estão sendo convertidas a partir dos antigos hipermercados localizados na Av. Presidente Kennedy, e na Av. Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, nos próximos meses. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente nos sites de cada região: https:// expansaoassaicuritibakennedy. gupy.io/ até o dia 18 de junho e https:// expansaoassaicuritibaalto. gupy.io/ até o dia 25 de julho.

São Paulo (SP) - São 860 vagas de emprego abertas para a cidade de São Paulo. As oportunidades são para compor o time das novas lojas que estão sendo convertidas a partir dos antigos hipermercados localizados na Estrada Itaquera Guaianases, na Rua Samuel Klabin, próximo a Anhanguera, e no bairro Freguesia do Ó, nos próximos meses. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente nos sites de cada região: https:// expansaoassaifreguesia.gupy. io/, até o dia 25 de julho. E nos links https:// expansaoassaianhanguera.gupy. io/ e https:// expansaoassaiguaianases.gupy. io/, até o dia 30 de julho.

Taguatinga (DF) – São 313 vagas de emprego abertas para a região administrativa de Taguatinga. As oportunidades são para compor o time da nova loja que está sendo convertida a partir do antigo hipermercado localizado na Rua 420, da Quadra 3. Os interessados e interessadas devem se cadastrar exclusivamente no site https:// expansaoassaibrasilia.gupy.io/ até o dia 30 de julho.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.